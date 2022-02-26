Tanak'ın mekanik arıza sonucu İsveç Rallisi'ne vedası Hyundai'de "hayal kırıklığı" yaratmış

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Tanak, Cuma günü iki etap kazanarak 1,1 saniye farkla liderliği yakalamış ve galibiyet için en sıkı adaylardan birisi haline gelmişti.

Fakat 2019 dünya şampiyonu, liderliği almasının akabinde bir dizi talihsizlikle karşılaştı.

5. etabın son 10 kilometresine girildiğinde Tanak'ın aracının hibrit sisteminde bir sorun meydana geldi. Bu sebeple araçta bir uyarı ışığı yandı ve Tanak'ın aracını durdurması gerekti.

Yeni "Rally1 hibrit FIA yönetmeliğine" göre böyle bir durum, ekibin güvenlik önlemi olarak aracı ralliden çekmesini gerektiriyor.

Ekip, daha sonra araç hibrit birim tedarikçisi Compact Dynamics tarafından güvenli ilan edilene kadar araca dokunamıyor.

Bu, yeni Rally1 kurallarının uygulandığı ilk vaka olarak da tarihe geçti.

Autosport'a konuşan Hyundai takım şefi Julien Moncet, Tanak'ın zafer mücadelesi verdiği düşünüldüğünde yaşadıkları durumun "hayal kırıklığı" olduğunu söylüyor.

"Hem Ott için hem de bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Araçta sorun çıkana kadar müthiş bir ralli geçiriyordu, devam etseydi hiç şüphesiz ki liderliğini koruyacaktı."

"Etap sırasında Ott'un hibrit sisteminde bir sorun çıktı ve bu uyarı ışığının yanmasına sebep oldu. Yeni kuralların ışığında bir güvenlik önlemi aldık ve aracı durdurmasına karar verdik."

"Kurallar arasında uyarı ışığı yandığı takdirde aracın karantinaya gireceği, Compact Dynamics ve FIA inceleme yapmadan araca dokunulamayacağına dair bir ibare de yer alıyor."

"Süreç artık böyle işleyecek ve ne yazık ki bu süreci ilk test eden takım biz olduk."

"Compact Dynamics ve FIA ile birlikte durumu inceleyeceğiz."

"Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz, araç henüz geri dönmedi. Söylediğim gibi hayal kırıklığına uğradık fakat bir an önce incelemeyi tamamlamak istiyoruz."

Julien Moncet, Powertrain Manager, Hyundai Motorsport Photo by: Dufour Fabien / Hyundai Motorsport

Tanak'ın zamansız şekilde ralliden çekilmesi diğer iki Hyundai aracının performansına ise yardımcı olacak gibi.

Son iki etapta yaptığı atakla Thierry Neuville, Toyota'dan Kalle Rovanpera'nın 4.3 saniye önünde ralli liderliğine yükseldi. Solberg ise beşinci sırada yer aldı.

Ralli öncesi Moncet, takımın geçen ay Monte Carlo'da sezona sıkıntılı başlamasına rağmen İsveç'te podyuma çıkabileceklerini söylemişti. Güçlü bir tempo tutturmalarına rağmen kendisi halen kutlamalara başlamak için erken olduğunu düşünüyor.

"Pazar öğleden sonrayı beklemek zorundayız - ralli boyunca herkes pek çok sorun yaşadı ve henüz bitime bir hayli zaman var."

"Elbette şu ana kadar sonuçtan memnunuz, ancak ralli henüz bitmedi.

“Performans açısından bir miktar iyileşme gösterdik. Bir veya birden fazla araçla podyum almayı başarırsak, o zaman bunun memnuniyetle karşılanacağını düşünüyorum."