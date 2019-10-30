Tanak'ın ayrılığıyla Toyota, Ogier'e teklif yapabilir

Ogier, Volkswagen'in WRC'den çekilmesinin ardından 2016'da Yaris WRC ile test yaptı ancak M-Sport Ford ile sözleşme imzaladı.

Altı kez dünya şampiyonu, M-Sport ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bu yılın başında Citroen'le iki yıllık anlaşma imzaladı ve bu anlaşma bittiğinde de emekli olacak.

İspanya Rallisi sonrası konuşan Ogier, geleceğiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Duygular ralliden sonra bu kadar yüksek olduğunda, belki de bu sorular hakkında düşünmek için doğru vakit değil."

Citroen takım patronu Pierre Budar, "Gelecek yıl için onunla anlaşmamız var." dedi.

Ancak söylentiler devam ediyor ve geçmişte bu gibi anlaşmalar olsa dahi, bunların önceden fesh edilmesinin mümkün olduğu görüldü.

Ogier'nin şampiyonluk şansı, Citroen'in cuma sabahı yaşadığı hidrolik arızasıyla suya düştü.

Ayrıca daha önce Ogier ve Citroen arasındaki ipler, Almanya Ralisi'nde gerilmişti.

Durumla ilgili düşünceleri sorulduğunda Toyota takım patronu Tommi Makinen, "Ne olduğunu bilmiyorum. Çok fazla tartışma oluşabilir. Daha önce söylediğim gibi, bir takımda iki üst düzey sürücüye sahip olmak o kadar da iyi bir şey değil. Şampiyonluk mücadelesinin adil ve iyi olduğundan emin olmak için her takımlarda bir tane olmasına ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Gelecekteki görüşmelerin bazılarının Ogier ile olup olmayacağı sorusuna Makinen, "Bu sezon pek çok kez ondan daha mutsuz bir yüz görmedim. Pek çok rallide doğru olmayan şeyler gördük. Belki bu yılın sonunda emekli olacağından bile endişelendiğimi söyleyebilirim. Onun için işler kötüydü, ama ne olacağını asla bilemezsiniz."

Tanak'ın yakında resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Bu Toyota'daki takım arkadaşı Kris Meeke ve Jari Matti Latvala için iyi bir haber olabilir. Ancak Kuzey İrlandalı ve Finlandiyalı sürücülerin hızı ve deneyimine rağmen, Japon üreticinin yine şampiyonluk savaşı içinde olup olmayacağına dair soru işaretleri olacak. Çünkü üçüncü araçta da ilk kez WRC sınıfında yarışacak Kalle Rovenpera olacak.

Makinen, Hyundai tarzı programının bir fanı değil ancak Hayden Paddon, Craig Breen ve Andreas Mikkelsen gibi boşta olan isimlerden faydalanmayı düşünebilir.