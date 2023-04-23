Tanak: "WRC Hırvatistan Rallisi'nde özgüvenimi toplayamadım"

2019 Dünya Ralli Şampiyonu öğleden sonraki etabın başında etkileyici bir atak yaparak 2023 İsveç Rallisi galibi Evans'ın ralli liderliğini 19.1 saniyeden 12.5 saniyeye indirdi.

Tanak ilk olarak 15. etapta el freninde bir sorun yaşadığını bildirdi ve bu da Evans'ın Pazar gününe girerken liderliğini 25.4 saniyeye çıkarmasına izin verdiği için Estonyalı'yı hayal kırıklığına uğrattı,

Günün sonunda servis parkında konuşan Tanak, el freni sorunuyla bağlantılı olduğunu düşündüğü bir şanzıman ve hidrolik sorunu yaşadığını açıkladı. M-Sport, sorunun nedenini bulmaya çalışıyor.

Tanak, "Aslında pek çok farklı şey var gibi görünüyor ama tam olarak ne olduğunu söylemek zor."

"Önce bir şanzıman sorunu ve muhtemelen el freni ile ilgili bir hidrolik sorunumuz vardı, ancak son etapta bunlar gerçekten engelleyici değildi ve bazı şasi sorunlarımız vardı."

"Bakmamız gereken pek çok şeyimiz var, bu yüzden servis parkında olmak kesinlikle iyi."

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Evans'ı yakalamak için Pazar günkü dört etap boyunca güçlü temposunu tekrarlamasının mümkün olup olmadığı sorulduğunda Tanak, şunları söyledi: "Bu biraz zor çünkü gün kısa, ancak etapları oldukça iyi biliyoruz."

"Elbette zorlamaya devam edeceğiz ama Elfyn için şu anda her şey oldukça kolay görünüyor."

Bununla birlikte, ralli lideri Evans galibiyetin kolay olmadığını ve Ekim 2021'deki Finlandiya Rallisi'nden bu yana ilk defa WRC zaferi elde etmek için zorlaması gerektiğini söyledi.

Evans Autosport'a verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse öğleden sonraki performansımdan hiç memnun değildim. Muhtemelen bu hafta sonu boyunca hissettiğim en negatif şeydi. Özellikle de servisten sonraki ilk uzun etapta özgüvenimi toplayamadım."

"Bu sadece bir spin, lastik patlaması ya da bu tarz bir şey değil; bu yüzden işimize odaklanmalı ve aynı hızda sürmeye devam etmeliyiz." dedi.