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WRC Şili Rallisi

Tanak, Şili Rallisi'ndeki hızından dolayı şaşkın

Ott Tanak, Şili Rallisi'nin cuma gününde ilk altıda bitirmenin en iyi sonuç olacağını düşünüyordu, ancak şu anda zafer için mücadele ettiğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

2019 WRC dünya şampiyonu Ott Tanak, Şili Rallisi zaferi için mücadele ediyor olmaktan şaşkın olduğunu belitti.

Hyundai pilotu, cuma günü yapılan ilk etapların ardından şansını kaybettiğini düşünüyordu. Ancak, cuma günü sonunda Toyota pilotu Elfyn Evans'ın sadece 0.4 saniye önünde liderliği aldı.

Resmi zaman ayarlamalarının ardından Evans, Tanak'ın üç saniye önünde cumartesi etaplarına başlayacak.

Tanak, kaygan zemin nedeniyle aracının ayarlarını sürekli değiştirmek zorunda kaldığını ve bu yüzden sürüşte rahat olmadığını ifade etti.

Tanak, ilk gün yaşadığı sorunlar hakkında şunları söyledi: "Bu pozisyonda olmam gerçekten şaşırtıcı. İlk etaptan sonra mühendislerime en iyi altıncı ya da sekizinci sırada bitirebileceğimi söyledim, çünkü sürüş hiç iyi değildi."

"Thierry zorlanıyordu, ben zorlanıyordum ve Esapekka daha da fazla zorlanıyordu. Araç ve ayarlarla ilgili net sorunlarımız vardı. Sabah gerçekten zorlayıcı görünüyordu ve araçta herhangi bir his bulmakta çok zorlandım."

"Öğleden sonra ise biraz daha iyi oldu ama yine de tam anlamıyla istediğim gibi hissetmiyorum."

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