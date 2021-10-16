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WRC / İspanya Rallisi Haberler

Tanak, şasi hasarı nedeniyle İspanya Rallisi'ne tamamen veda etti

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Hyundai Motorsport, 2019 Dünya Ralli Şampiyonu Ott Tanak'ın hasarlı aracını tamir edemediğini ve hafta sonunun kalanında tekrar etaplara dönemeyeceğini açıkladı.

Tanak, şasi hasarı nedeniyle İspanya Rallisi'ne tamamen veda etti

Tanak, Dünya Ralli Şampiyonası'nın İspanya ayağında, dördüncü etapta yüksek hızlı bir kaza yapmasının ardından aracına hasar verdi.

Estonyalı sürücü, asfalt yolun bir kısmını yanlış şekilde değerlendirdi ve bir ağaç kütüğüne çarparak i20 Coupe'nin şasisine zarar verdi.

Tanak, ikinci etapta da yüksek süratte büyük bir spin atmış ve şans eseri kaza yapmadan kurtulmuştu. Böylelikle yaşadığı ikinci ciddi olayda kaza yapmış oldu.

Tanak, "Bugün benim için hoş olmayan pek çok sürpriz vardı."

"Bu sabah ikinci etapta oldukça büyük bir spin attık ve öğleden sonraki etapların başında  yoldan çıkıp, güne veda etmek zorunda kaldık."

"Bir ağaç kütüğüne çarptık ve araçta maalesef onarılamayacak kadar büyük bir hasar oluştu."

"Oldukça büyük bir darbeydi, muhtemelen viraja çok fazla hız taşıdık."

"Biraz lastikleri kilitledik ve çamurla birleşince kurtarma şansımız olmadı."

"Marin  [Jarveoja, yardımcı sürücü] ve ben iyi durumdayız. Fakat limitleri aşmadığımız için gerçekten beklenmedik bir şekilde oldu." dedi.

Toyota'dan Takamoto Katsuta da tempo notlarını yanlış değerlendirmesinin ardından bariyerlere çarpıp aracına hasar verdiği için, cuma günü sorun yaşayan tek sürücü Tanak değildi.

Japon sürücünün Yaris'inin sol ön kısmında ağır hasar olsa da, Toyota cumartesi günü için Katsuta'nın aracını tamir etti.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Hyundai'den Thierry Neuville ise, Tanak'ın sorun yaşadığı günde rallinin lideriydi.

Sabahki şartlarda önden kayma ile mücadele eden Neuville, öğleden sonraki üç etabı da kazanmayı başardı.

Neuville, "Bu öğleden sonra araç içerisinde kendimi daha rahat hissediyordum."

"Sabah bölümünde  çok fazla önden kayma yaşadık ve aracı kullanmaktan ziyade zorladığımı hissediyordum. Virajlı yollarda daha hızlı gidebileceğimi hissettim ama araçtan daha fazlasını alamadım."

"Cumartesi günü daha farklı ve daha akıcı etaplar olacak. Umarım bize daha çok uyarlar."

"Ralliye harika başlayan Elfyn ile mücadelede kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Başlangıçtaki performansıyla bizim için bir uyandırma çağrısı yaptı fakat şimdi mücadeleye geri döndük." dedi.

İspanya Rallisi, cumartesi günü yapılacak yedi etapla devam edecek.

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