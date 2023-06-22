Tanak: "Safari Rallisi'ni en hızlı sürücü kazanmayacak"

Normalde dahi zorlu koşullarıyla bilinen Safari Rallisi bu hafta sonu şiddetli sağanak yağış altında gerçekleştirilecek, dolayısıyla birçok sürücüye göre WRC tarihinin en zor rallilerinden biri bizleri bekliyor!

19 etaplık rallide birçok etap geçen yılkiyle aynı, bazı etaplarda ise önemli değişiklikler var; bu, takımların daha sıkı bir hazırlık sürecinden geçmesini ve yeni yol notları hazırlamasını gerektirdi.

Cumartesi günkü etapların kendilerine felaketi yaşatacağını söyleyen Ott Tanak'a göre en hızlı değil, en dayanıklı sürücü ralliyi kazanacak.

Autosport'a konuşan Tanak, "Genel olarak Cuma günkü etapların oldukça güzel geçeceğini düşünüyorum, ancak Cumartesi tam bir felaket olacak. Pazar günü de biraz karışık."

"Geçen yıl çok kötü değildi ve ondan önceki yıl belki biraz daha zordu, ancak bu yıl Cumartesi günü bazı yerlerde sanki ay yüzeyinde sürüş yapıyor gibi hissedeceğiz."

"Yollar pürüzlü ve bazen tarlalarda sürerken yolu bulmak zor oluyor."

"Yer yer taşlar, kayalar ve nereden geldiklerini anlamanın oldukça zor olduğu şeyler var. Elbette yağmur yağarsa bazı derin çamur çukurlarımız da olacaktır."

"En hızlı sürücü kazanmayacak, ralli bitene kadar dayanabilen ilk sürücü kazanacak. Cumartesi günkü etaplara bakarsak, en zeki sürücünün bile ralliyi tamamlamasının zor olduğunu söyleyebilirim. Şansa ihtiyacınız var." dedi.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Yolu açmaya hazırlanan Kalle Rovanpera ise "Bazı bölümler oldukça iyi görünüyor ama yağmurdan sonra işler daha da zorlaşmış gibi."

"Zor olacağını düşünüyorum. Cuma sabahı ilk etaptan itibaren kayalık bir bölümümüz var ve sanırım oradan itibaren beladan uzak durmanız gerekiyor."

"Etapların bazı bölümleri gerçekten farklı, bu yüzden yol notlarını tamamen değiştiriyoruz. Örneğin bazı virajlar kalkmış, bazı virajlar yenilenmiş." dedi.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville ise "Etaplar geçen yıla göre oldukça değişti. Artık etapları tanıyamadığınız pek çok yer var. Farklı bir etap gibi hissettiriyor."

"Çimler çok yüksek ve yolda çok daha fazla çim var. Bazı engebeli bölümler çok daha sert ve bazıları tamamen yok olmuş, bu yüzden keşif zorlayıcıydı."

"Yol notları elimizdeydi ama çok fazla değişiklik yapmamız gerekti." dedi.