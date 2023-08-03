Prime'a abone ol
Önceki / Rovanpera: "Finlandiya'da kazanmak güzel olur, ancak akıllıca davranmalıyım"
WRC / Finlandiya Rallisi Haberler

Tanak: "M-Sport Finlandiya'da diğerlerinin gerisinde kalabilir"

Finlandiya Rallisi'nin başarılı isimlerinden Ott Tanak, zorlayacağını söylese de M-Sport Ford'un dezavantajlarının farkında.

Tom Howard
Ekleyen:
Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Son dört Finlandiya Rallisi'nde üç galibiyete imza atan Tanak, geçen yıl inanılmaz bir performans ortaya koymuş ve Kalle Rovanpera'yı mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu sezon M-Sport Ford ile şampiyonluk sezonundaki kadar iyi görünen Tanak'ın şanssızlıklardan çok çektiği söylenebilir, kendisi son olarak Estonya'da motor değiştirmiş ve beş dakika ceza almıştı.

Tüm sıkıntılara rağmen Finlandiya'ya moralle gelen Tanak, an itibariyle hız anlamında diğerlerinin gerisinde kaldıklarının da farkında

Motorsport.com'a konuşan Tanak, "Şu anda [Toyota ve Hyundai ile] aramızdaki hız farkı oldukça büyük, geçen yıl durum farklıydı."

"Finlandiya'da hızlanmak için gerçekten mükemmel bir pakete ihtiyacınız var."

"Elbette pes etmiyoruz, ancak ne yazık ki şu anda sahip olduklarımıza ekleyecek daha fazla performansımız yok.

"Sadece elimizden geleni yapacağız ve ne kadar ileri gidebileceğimizi göreceğiz." dedi.

Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team

Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team

Photo by: M-Sport

Toyota son olarak Estonya'ya güncellenmiş bir motorla gelerek homologasyon jokerini kullandı, ancak M-Sport henüz bu konuda bir adım atmış değil.

Takımın tercihi, jokerleri olabildiğince denklemin dışında bırakmak, bunun yerine test seanslarından ve ulusal rallilerden faydalanarak araç ayarları üstünde çalışmak.

Tüm bu çalışmaları göz önünde bulunduran takım patronu Richard Millener, takımın aracı geliştirmek için "elinden gelenin en iyisini" yaptığında ısrarcı.

Motorsport.com'a konuşan Millener, "Ott'a elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeliyiz. Takımın elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını garanti edebilirim."

"Takımdaki herkes başarısız sonuçların ardından Ott kadar hayal kırıklığına uğramış durumda. Hepimiz daha iyisini hak ettiğimizi düşünüyoruz, bunun için yolumuza devam etmeliyiz."

"Toyota'nın Estonya'ya geliştirmelerle geldiğine dair hikayeler vardı ama maliyet ve rekabeti yakın tutmak için güncellemelerin çoğu donduruldu."

"Kalle geçmişte Finlandiya'da kazandı ama diğer Toyota sürücüleri fırtına gibi esmiyordu, bu yüzden kim ne yaparsa yapsın çığır açacağını sanmıyorum, herkes yakın olacak.

"İyi sonuçlar çoğunlukla sürücülerin performansına, hislerine ve kendilerine güvenmelerine dayanıyor." dedi.

paylaşım
yorumlar

Rovanpera: "Finlandiya'da kazanmak güzel olur, ancak akıllıca davranmalıyım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Rovanpera: "Finlandiya'da kazanmak güzel olur, ancak akıllıca davranmalıyım"

Rovanpera: "Finlandiya'da kazanmak güzel olur, ancak akıllıca davranmalıyım"

WRC
Finlandiya Rallisi

Rovanpera: "Finlandiya'da kazanmak güzel olur, ancak akıllıca davranmalıyım" Rovanpera: "Finlandiya'da kazanmak güzel olur, ancak akıllıca davranmalıyım"

FIA, WRC lastik ihalesi sürecini başlattı

FIA, WRC lastik ihalesi sürecini başlattı

WRC

FIA, WRC lastik ihalesi sürecini başlattı FIA, WRC lastik ihalesi sürecini başlattı

Estonya Rallisi'nin takvimden çıkarılması, sürücüleri rahatsız etti

Estonya Rallisi'nin takvimden çıkarılması, sürücüleri rahatsız etti

WRC
Estonya Rallisi

Estonya Rallisi'nin takvimden çıkarılması, sürücüleri rahatsız etti Estonya Rallisi'nin takvimden çıkarılması, sürücüleri rahatsız etti

Ott Tanak Daha fazlası
Ott Tanak
Tanak'ın motoru değişti, beş dakika zaman cezası alacak

Tanak'ın motoru değişti, beş dakika zaman cezası alacak

WRC
Estonya Rallisi

Tanak'ın motoru değişti, beş dakika zaman cezası alacak Tanak'ın motoru değişti, beş dakika zaman cezası alacak

Tanak: "Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Tanak: "Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

WRC
Estonya Rallisi

Tanak: "Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız" Tanak: "Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Tanak: "M-Sport'un iyileştirmesi gereken çok şey var"

Tanak: "M-Sport'un iyileştirmesi gereken çok şey var"

WRC
Monte Carlo Rallisi

Tanak: "M-Sport'un iyileştirmesi gereken çok şey var" Tanak: "M-Sport'un iyileştirmesi gereken çok şey var"

M-Sport Daha fazlası
M-Sport
Kaza yapan Loubet, Monte Carlo Rallisi'ne veda etti

Kaza yapan Loubet, Monte Carlo Rallisi'ne veda etti

WRC
Monte Carlo Rallisi

Kaza yapan Loubet, Monte Carlo Rallisi'ne veda etti Kaza yapan Loubet, Monte Carlo Rallisi'ne veda etti

M-Sport, yeni Ford Puma'yı tanıttı!

M-Sport, yeni Ford Puma'yı tanıttı!

WRC
Ford Puma Rally1 livery

M-Sport, yeni Ford Puma'yı tanıttı! M-Sport, yeni Ford Puma'yı tanıttı!

M-Sport: "Tanak için kendimizi geliştireceğiz"

M-Sport: "Tanak için kendimizi geliştireceğiz"

WRC

M-Sport: "Tanak için kendimizi geliştireceğiz" M-Sport: "Tanak için kendimizi geliştireceğiz"

Son Haberler

Vasseur: "Artık takım olarak daha sakin kalacağız"

Vasseur: "Artık takım olarak daha sakin kalacağız"

F1 Formula 1

Vasseur: "Artık takım olarak daha sakin kalacağız" Vasseur: "Artık takım olarak daha sakin kalacağız"

Finlandiya Rallisi: Tanak hızlı başladı, Ali kendi klasmanında 4. sırada

Finlandiya Rallisi: Tanak hızlı başladı, Ali kendi klasmanında 4. sırada

WRC WRC
Finlandiya Rallisi

Finlandiya Rallisi: Tanak hızlı başladı, Ali kendi klasmanında 4. sırada Finlandiya Rallisi: Tanak hızlı başladı, Ali kendi klasmanında 4. sırada

Perez: "Szafnauer'e daha fazla zaman vermelilerdi"

Perez: "Szafnauer'e daha fazla zaman vermelilerdi"

F1 Formula 1

Perez: "Szafnauer'e daha fazla zaman vermelilerdi" Perez: "Szafnauer'e daha fazla zaman vermelilerdi"

Alfa Romeo, 2024'te pilot kadrosunu değiştirmek istemiyor

Alfa Romeo, 2024'te pilot kadrosunu değiştirmek istemiyor

F1 Formula 1

Alfa Romeo, 2024'te pilot kadrosunu değiştirmek istemiyor Alfa Romeo, 2024'te pilot kadrosunu değiştirmek istemiyor

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol