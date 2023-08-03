Tanak: "M-Sport Finlandiya'da diğerlerinin gerisinde kalabilir"
Finlandiya Rallisi'nin başarılı isimlerinden Ott Tanak, zorlayacağını söylese de M-Sport Ford'un dezavantajlarının farkında.
Son dört Finlandiya Rallisi'nde üç galibiyete imza atan Tanak, geçen yıl inanılmaz bir performans ortaya koymuş ve Kalle Rovanpera'yı mağlup etmeyi başarmıştı.
Bu sezon M-Sport Ford ile şampiyonluk sezonundaki kadar iyi görünen Tanak'ın şanssızlıklardan çok çektiği söylenebilir, kendisi son olarak Estonya'da motor değiştirmiş ve beş dakika ceza almıştı.
Tüm sıkıntılara rağmen Finlandiya'ya moralle gelen Tanak, an itibariyle hız anlamında diğerlerinin gerisinde kaldıklarının da farkında
Motorsport.com'a konuşan Tanak, "Şu anda [Toyota ve Hyundai ile] aramızdaki hız farkı oldukça büyük, geçen yıl durum farklıydı."
"Finlandiya'da hızlanmak için gerçekten mükemmel bir pakete ihtiyacınız var."
"Elbette pes etmiyoruz, ancak ne yazık ki şu anda sahip olduklarımıza ekleyecek daha fazla performansımız yok.
"Sadece elimizden geleni yapacağız ve ne kadar ileri gidebileceğimizi göreceğiz." dedi.
Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team
Photo by: M-Sport
Toyota son olarak Estonya'ya güncellenmiş bir motorla gelerek homologasyon jokerini kullandı, ancak M-Sport henüz bu konuda bir adım atmış değil.
Takımın tercihi, jokerleri olabildiğince denklemin dışında bırakmak, bunun yerine test seanslarından ve ulusal rallilerden faydalanarak araç ayarları üstünde çalışmak.
Tüm bu çalışmaları göz önünde bulunduran takım patronu Richard Millener, takımın aracı geliştirmek için "elinden gelenin en iyisini" yaptığında ısrarcı.
Motorsport.com'a konuşan Millener, "Ott'a elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeliyiz. Takımın elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını garanti edebilirim."
"Takımdaki herkes başarısız sonuçların ardından Ott kadar hayal kırıklığına uğramış durumda. Hepimiz daha iyisini hak ettiğimizi düşünüyoruz, bunun için yolumuza devam etmeliyiz."
"Toyota'nın Estonya'ya geliştirmelerle geldiğine dair hikayeler vardı ama maliyet ve rekabeti yakın tutmak için güncellemelerin çoğu donduruldu."
"Kalle geçmişte Finlandiya'da kazandı ama diğer Toyota sürücüleri fırtına gibi esmiyordu, bu yüzden kim ne yaparsa yapsın çığır açacağını sanmıyorum, herkes yakın olacak.
"İyi sonuçlar çoğunlukla sürücülerin performansına, hislerine ve kendilerine güvenmelerine dayanıyor." dedi.
Tanak'ın motoru değişti, beş dakika zaman cezası alacak
Tanak'ın motoru değişti, beş dakika zaman cezası alacak Tanak'ın motoru değişti, beş dakika zaman cezası alacak
Tanak: "Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız"
Tanak: "Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız" Tanak: "Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız"
Tanak: "M-Sport'un iyileştirmesi gereken çok şey var"
Tanak: "M-Sport'un iyileştirmesi gereken çok şey var" Tanak: "M-Sport'un iyileştirmesi gereken çok şey var"
Kaza yapan Loubet, Monte Carlo Rallisi'ne veda etti
Kaza yapan Loubet, Monte Carlo Rallisi'ne veda etti Kaza yapan Loubet, Monte Carlo Rallisi'ne veda etti
M-Sport, yeni Ford Puma'yı tanıttı!
M-Sport, yeni Ford Puma'yı tanıttı! M-Sport, yeni Ford Puma'yı tanıttı!
M-Sport: "Tanak için kendimizi geliştireceğiz"
M-Sport: "Tanak için kendimizi geliştireceğiz" M-Sport: "Tanak için kendimizi geliştireceğiz"
Son Haberler
Vasseur: "Artık takım olarak daha sakin kalacağız"
Vasseur: "Artık takım olarak daha sakin kalacağız" Vasseur: "Artık takım olarak daha sakin kalacağız"
Finlandiya Rallisi: Tanak hızlı başladı, Ali kendi klasmanında 4. sırada
Finlandiya Rallisi: Tanak hızlı başladı, Ali kendi klasmanında 4. sırada Finlandiya Rallisi: Tanak hızlı başladı, Ali kendi klasmanında 4. sırada
Perez: "Szafnauer'e daha fazla zaman vermelilerdi"
Perez: "Szafnauer'e daha fazla zaman vermelilerdi" Perez: "Szafnauer'e daha fazla zaman vermelilerdi"
Alfa Romeo, 2024'te pilot kadrosunu değiştirmek istemiyor
Alfa Romeo, 2024'te pilot kadrosunu değiştirmek istemiyor Alfa Romeo, 2024'te pilot kadrosunu değiştirmek istemiyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar