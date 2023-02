Tanak: "Otepaa, İsveç hazırlıkları için oldukça önemliydi"

Haberi dinle

Test kısıtlamaları nedeniyle diğer tüm takımlar gibi yerel rallilere katılmayı tercih eden M-Sport, bu kapsamda takıma dönen Tanak'ı kendi memleketi olan Estonya'daki Otepaa Kış Rallisi'ne yolladı.

Amaç, sezonun zorlu rallilerinden İsveç Rallisi'ne hazırlanabilmek.

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen ralliyi domine eden ve Ford Puma direksiyonunda epey rahat görünen Tanak, tüm etapları kazanarak rahat bir galibiyet elde etti.

Motorsport.com'a konuşan Tanak, bu galibiyetin İsveç Rallisi için hayati önem taşıyacağını düşünüyor.

Tanak, "Genel olarak ralliye katılmam ve tüm bu etapları tamamlayabilmem gerekliydi."

"Çok farklı koşullarla karşılaştık. Oldukça zorlu bir ralliydi çünkü hafta başında hiç kar yoktu ve sonra lapa lapa kar yağdı."

"Oldukça zorlayıcıydı, ancak bu zorlu koşullarda aracı gerçekten hissedebiliyorsunuz, bu yüzden ralliye katılmam oldukça önemliydi."

"[İsveç için] hazır olmamız gerekiyor. Bu son antrenmandı, şimdi ralli zamanı. İsveç her zaman özel bir rallidir ve bu otomobille ilk kez parkurda olacağım."

"Dolayısıyla bunu yapmam (bir kış rallisine katılmak) önemliydi." dedi.

2019 sezonunda İsveç'te galibiyete ulaşan Tanak, geçen yıl Hyundai'sinin hibrit ünitesinde meydana gelen arıza nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmadan önce zafer için çekişiyordu.

Tanak bu hafta sonu yapılacak ralliye dördüncü sırada başlayacak.

Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

