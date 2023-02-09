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Tanak: "Otepaa, İsveç hazırlıkları için oldukça önemliydi"

Ott Tanak, geçtiğimiz hafta katıldığı rallinin İsveç Rallisi hazırlıkları için büyük önem taşıdığını düşünmekte.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Tanak: "Otepaa, İsveç hazırlıkları için oldukça önemliydi"
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Test kısıtlamaları nedeniyle diğer tüm takımlar gibi yerel rallilere katılmayı tercih eden M-Sport, bu kapsamda takıma dönen Tanak'ı kendi memleketi olan Estonya'daki Otepaa Kış Rallisi'ne yolladı.

Amaç, sezonun zorlu rallilerinden İsveç Rallisi'ne hazırlanabilmek.

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen ralliyi domine eden ve Ford Puma direksiyonunda epey rahat görünen Tanak, tüm etapları kazanarak rahat bir galibiyet elde etti.

Motorsport.com'a konuşan Tanak, bu galibiyetin İsveç Rallisi için hayati önem taşıyacağını düşünüyor.

Tanak, "Genel olarak ralliye katılmam ve tüm bu etapları tamamlayabilmem gerekliydi."

"Çok farklı koşullarla karşılaştık. Oldukça zorlu bir ralliydi çünkü hafta başında hiç kar yoktu ve sonra lapa lapa kar yağdı."

"Oldukça zorlayıcıydı, ancak bu zorlu koşullarda aracı gerçekten hissedebiliyorsunuz, bu yüzden ralliye katılmam oldukça önemliydi." 

"[İsveç için] hazır olmamız gerekiyor. Bu son antrenmandı, şimdi ralli zamanı. İsveç her zaman özel bir rallidir ve bu otomobille ilk kez parkurda olacağım." 

"Dolayısıyla bunu yapmam (bir kış rallisine katılmak) önemliydi." dedi.

2019 sezonunda İsveç'te galibiyete ulaşan Tanak, geçen yıl Hyundai'sinin hibrit ünitesinde meydana gelen arıza nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmadan önce zafer için çekişiyordu.

Tanak bu hafta sonu yapılacak ralliye dördüncü sırada başlayacak.

Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: M-Sport

“It was generally necessary to be here to do all these stages,” said Tanak.

“We experienced so many different conditions. It was quite a tough rally as at the beginning of the week we had no snow and then we had a bit too much.

“It was quite demanding and in these tricky conditions you can really feel the car, so it was quite important to do the rally.

“We need to be ready [for Sweden]. This was the last practice and now I need to go for it. Sweden is always a specific one and first time in the car, so it was necessary to do this.”

Tanak, a previous Sweden winner in 2019, was in contention for victory last year before his Hyundai suffered a hybrid unit failure that forced him into a retirement.

This weekend Tanak will start the snow rally sitting fourth on the road.

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