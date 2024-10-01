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WRC Şili Rallisi

Tanak: "Neuville şampiyonluk yarışında yalnız değil"

2019 Dünya Ralli Şampiyonu Ott Tanak, takım arkadaşı ve WRC lideri Thierry Neuville'in şampiyonluk mücadelesinde hâlâ risk altında olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Ott Tänak, Hyundai World Rally Team

Ott Tanak, Hyundai takım arkadaşı Thierry Neuville'in WRC liderliğine rağmen güvende olmadığını belirtti. Tanak, Şili Rallisi'nde Neuville'den beş puan fazla alarak farkı 29 puana indirdi. Şampiyonluk için hâlâ iki ralli kaldı: Orta Avrupa ve Japonya.

Tanak, Şili'de i20 N aracında geliştirmeler yaptı ve rallide liderliğe yükseldi. Ancak Toyota'nın güçlü performansına karşı koyamayarak üçüncü oldu.

Toyota, Hyundai’nin markalar şampiyonasındaki liderliğini 17 puana kadar indirdi.

Tanak, şunları söyledi: "Thierry henüz güvende değil." Toyota'ya karşı ise elimizden geleni yaptık. Mücadele bitmedi, daha çok çalışmamız gerekiyor."

Neuville ise dördüncü olarak puan avantajını korudu, ancak şampiyonluğu garantileyip üreticiler şampiyonasına odaklanmaları gerektiğini vurguladı. "İç mücadeleyi bitirip Japonya'da Toyota’yı yenmeye odaklanmalıyız," dedi.

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