Tanak: "Neuville şampiyonluk yarışında yalnız değil"

Ott Tanak, Hyundai takım arkadaşı Thierry Neuville'in WRC liderliğine rağmen güvende olmadığını belirtti. Tanak, Şili Rallisi'nde Neuville'den beş puan fazla alarak farkı 29 puana indirdi. Şampiyonluk için hâlâ iki ralli kaldı: Orta Avrupa ve Japonya.

Tanak, Şili'de i20 N aracında geliştirmeler yaptı ve rallide liderliğe yükseldi. Ancak Toyota'nın güçlü performansına karşı koyamayarak üçüncü oldu.



Toyota, Hyundai’nin markalar şampiyonasındaki liderliğini 17 puana kadar indirdi.



Tanak, şunları söyledi: "Thierry henüz güvende değil." Toyota'ya karşı ise elimizden geleni yaptık. Mücadele bitmedi, daha çok çalışmamız gerekiyor."

Neuville ise dördüncü olarak puan avantajını korudu, ancak şampiyonluğu garantileyip üreticiler şampiyonasına odaklanmaları gerektiğini vurguladı. "İç mücadeleyi bitirip Japonya'da Toyota’yı yenmeye odaklanmalıyız," dedi.