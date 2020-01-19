Tanak: "Neuville ile aramızda sağlıklı bir rekabet olacak"

Ott Tanak, 2019'da Toyota ile dünya şampiyonluğu yaşamasından kısa bir süre sonra sürpriz şekilde Hyundai'den gelen teklifi kabul etmişti.

Bununla birlikte Hyundai'nin elinde şimdi Tanak ve Thierry Neuville gibi iki büyük sürücü olacak. Ayrıca bu iki sürücünün yanında Sebastien Loeb gibi bir efsane de yer alıyor.

Tanak, "Yeni bir sezon ve tamamen temiz bir sayfa ile başlıyoruz. Kimsenin puanı yok. Pilotlar ve üreticiler şampiyonasını kazanmak isteyerek şampiyonaya başlayacağız. Durum bu ve bence her şey çok basit."

"Kendi açımdan bakarsam, ben bir profesyonelim ve yapacak işlerim olduğunu söyleyebilirim."

"Bir takım olarak kendimize güveniyorum ve Thierry ile birlikte çok güçlü olacağımızı biliyorum."

"Eminim büyük bir takım savaşı olacak ama bu, etaplar üzerinde kaldığı sürece sorun olmayacak." dedi.

Neuville ve Tanak arasında pilotlar şampiyonluğu için çekişme olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Hyundai yönetiminin üreticiler şampiyonluğunu istediği biliniyor ve bu yüzden önceliğin bu olacağı düşünülüyor.

Tanak, "Eğer güçlü bir takım arkadaşınız varsa takım daha da güçlenir. Thierry ve benim, aracı geliştirmek için takımı zorlayacağımızı biliyorum. 2020 bizim için heyecan verici bir sezon olacak." dedi.