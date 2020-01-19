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WRC / Son dakika

Tanak: "Neuville ile aramızda sağlıklı bir rekabet olacak"

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Tanak: "Neuville ile aramızda sağlıklı bir rekabet olacak"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Oca 2020 13:27

Hyundai'nin yeni sürücüsü Ott Tanak, 2020 sezonundaki takım arkadaşı Thierry Neuville ile arasında sağlıklı bir rekabet olacağını düşünüyor.

Ott Tanak, 2019'da Toyota ile dünya şampiyonluğu yaşamasından kısa bir süre sonra sürpriz şekilde Hyundai'den gelen teklifi kabul etmişti.

Bununla birlikte Hyundai'nin elinde şimdi Tanak ve Thierry Neuville gibi iki büyük sürücü olacak. Ayrıca bu iki sürücünün yanında Sebastien Loeb gibi bir efsane de yer alıyor.

Tanak, "Yeni bir sezon ve tamamen temiz bir sayfa ile başlıyoruz. Kimsenin puanı yok. Pilotlar ve üreticiler şampiyonasını kazanmak isteyerek şampiyonaya başlayacağız. Durum bu ve bence her şey çok basit."

"Kendi açımdan bakarsam, ben bir profesyonelim ve yapacak işlerim olduğunu söyleyebilirim."

"Bir takım olarak kendimize güveniyorum ve Thierry ile birlikte çok güçlü olacağımızı biliyorum."

"Eminim büyük bir takım savaşı olacak ama bu, etaplar üzerinde kaldığı sürece sorun olmayacak." dedi.

Neuville ve Tanak arasında pilotlar şampiyonluğu için çekişme olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Hyundai yönetiminin üreticiler şampiyonluğunu istediği biliniyor ve bu yüzden önceliğin bu olacağı düşünülüyor.

Tanak, "Eğer güçlü bir takım arkadaşınız varsa takım daha da güçlenir. Thierry ve benim, aracı geliştirmek için takımı zorlayacağımızı biliyorum. 2020 bizim için heyecan verici bir sezon olacak." dedi.

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Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport
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Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport
2/14

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport
3/14

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport
4/14

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport
5/14

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
6/14

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

I vincitori Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

I vincitori Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
7/14

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC, Ott Tänak, Toyota Gazoo Racing, Dani Sordo, Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC, Ott Tänak, Toyota Gazoo Racing, Dani Sordo, Hyundai Motorsport
8/14

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Toyota Gazoo Racing, Thierry Neuville, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Toyota Gazoo Racing, Thierry Neuville, Hyundai Motorsport
9/14

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
10/14

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Hyundai Motorsport
11/14

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
12/14

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Hyundai Motorsport
13/14

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Podio: I vincitori Ott Tänak, Martin Järveoja, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC, secondo classificato Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC, terzo classificato Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Citroën World Rally Team Citroen C3 WRC

Podio: I vincitori Ott Tänak, Martin Järveoja, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC, secondo classificato Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC, terzo classificato Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Citroën World Rally Team Citroen C3 WRC
14/14

Fotoğraf: Toyota Racing

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Ott Tanak , Thierry Neuville
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Giacomo Rauli

Yarış merkezi

Monte Carlo Rallisi

Monte Carlo Rallisi

22 Oca - 26 Oca
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