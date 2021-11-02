Tanak, Monza Rallisi'ne katılmayacak, yerini Suninen alacak

Salı günü sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayan Hyundai Motorsport sürücüsü Tanak, 18-21 Kasım tarihleri arasında İtalya'da yapılacak son ralliye katılamayacağını açıkladı.

Bu yıl mekanik sorunlar nedeniyle önemli puanlar kaybeden Tanak, şimdiye kadar sadece bir zafer ve üç podyum alırken, bitime bir ralli kala beşinci sırada yer alıyor.

Ayrıca 2019 şampiyonunun yokluğuyla Hyundai'nin üreticiler şampiyonasındaki mücadelesi de olumsuz etkilenmiş olacak. Koreli marka, şu anda Toyota'nın 47 puan gerisinde yer alıyor.

Tanak, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Bunu söylemeye pek cesaretim yok ama ne yazık ki ailevi sorunlar nedeniyle ACI Rally Monza 2021'e katılamıyorum. Bu, zor fakat alınması gerekli bir karardı."

"Şampiyonanın son ayağı için takımımıza bol şans diliyorum. Yakında görüşürüz."

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, M-Sport Ford'dan ayrılan Suninen, Monza Rallisi'nde Estonyalı sürücünün yerini alacak.

Suninen, sezona Ford'la başlasa da, geçen ayki İspanya Rallisi'nde Hyundai'nin Rally2 i20 aracını sürdü.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai Motorsport N Hyundai NG i20 Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Hyundai Motorsport'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "ACI Rally Monza için sürücü kadromuzda bir son dakika değişikliği oldu."

"Ne yazık ki Ott Tanak (ve Martin Jarveoja) ailevi sorunlar nedeniyle ralliyi kaçırmak zorunda kalacak. Ott'a en iyisini diliyoruz ve onu 2022'de tekrar takımımızla görmek için sabırsızlanıyoruz.

Bu haber, Tanak'ın Hyundai'nin i20 Rally aracıyla 2022 için çalışmalar yapmak üzere Hyundai ile bir araya gelmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Tanak böylelikle mevcut nesil ralli araçlarının tadına son kez bakamamış olacak. 2022 sezonu ise 20-23 Ocak'ta Monte Carlo Rallisi ile başlayacak.