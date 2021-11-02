Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"
WRC / Rally Monza Haberler

Tanak, Monza Rallisi'ne katılmayacak, yerini Suninen alacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ott Tanak, bir ailevi sorun nedeniyle Monza'da yapılacak Dünya Ralli Şampiyonası'nın son yarışında yer alamayacak ve yerini Teemu Suninen alacak.

Tanak, Monza Rallisi'ne katılmayacak, yerini Suninen alacak

Salı günü sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayan Hyundai Motorsport sürücüsü Tanak, 18-21 Kasım tarihleri arasında İtalya'da yapılacak son ralliye katılamayacağını açıkladı.

Bu yıl mekanik sorunlar nedeniyle önemli puanlar kaybeden Tanak, şimdiye kadar sadece bir zafer ve üç podyum alırken, bitime bir ralli kala beşinci sırada yer alıyor.

Ayrıca 2019 şampiyonunun yokluğuyla Hyundai'nin üreticiler şampiyonasındaki mücadelesi de olumsuz etkilenmiş olacak. Koreli marka, şu anda Toyota'nın 47 puan gerisinde yer alıyor.

Tanak, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Bunu söylemeye pek cesaretim yok ama ne yazık ki ailevi sorunlar nedeniyle ACI Rally Monza 2021'e katılamıyorum. Bu, zor fakat alınması gerekli bir karardı."

"Şampiyonanın son ayağı için takımımıza bol şans diliyorum. Yakında görüşürüz."

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, M-Sport Ford'dan ayrılan Suninen, Monza Rallisi'nde Estonyalı sürücünün yerini alacak.

Suninen, sezona Ford'la başlasa da, geçen ayki İspanya Rallisi'nde Hyundai'nin Rally2 i20 aracını sürdü.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai Motorsport N Hyundai NG i20

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai Motorsport N Hyundai NG i20

Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Hyundai Motorsport'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "ACI Rally Monza için sürücü kadromuzda bir son dakika değişikliği oldu."

"Ne yazık ki Ott Tanak (ve Martin Jarveoja) ailevi sorunlar nedeniyle ralliyi kaçırmak zorunda kalacak. Ott'a en iyisini diliyoruz ve onu 2022'de tekrar takımımızla görmek için sabırsızlanıyoruz.

Bu haber, Tanak'ın Hyundai'nin i20 Rally aracıyla 2022 için çalışmalar yapmak üzere Hyundai ile bir araya gelmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Tanak böylelikle mevcut nesil ralli araçlarının tadına son kez bakamamış olacak. 2022 sezonu ise 20-23 Ocak'ta Monte Carlo Rallisi ile başlayacak.

paylaşım
yorumlar
Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"
Önceki haber

Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"
Yorumları görüntüle
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"
WRC

Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"

Hyundai, 2022 WRC aracını 3 günlük bir ralli simülasyonuna soktu Hyundai Ekim testi
WRC

Hyundai, 2022 WRC aracını 3 günlük bir ralli simülasyonuna soktu

Katsuta, 2022 yılında Toyota ile çalışmaya devam edecek
WRC

Katsuta, 2022 yılında Toyota ile çalışmaya devam edecek

Son Haberler

Tanak, Monza Rallisi'ne katılmayacak, yerini Suninen alacak
WRC WRC

Tanak, Monza Rallisi'ne katılmayacak, yerini Suninen alacak

Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"
WRC WRC

Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"

Hyundai, 2022 WRC aracını 3 günlük bir ralli simülasyonuna soktu
WRC WRC

Hyundai, 2022 WRC aracını 3 günlük bir ralli simülasyonuna soktu

Katsuta, 2022 yılında Toyota ile çalışmaya devam edecek
WRC WRC

Katsuta, 2022 yılında Toyota ile çalışmaya devam edecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.