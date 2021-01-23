Tanak, Monte Carlo'da yarış dışı kalmasını inceleme hatasına bağladı

2019 Dünya Ralli şampiyonu, sabahın açılış etabı olan La Breole – Selonnet özel etabında, i20 Coupe WRC'sinin sol ön lastiğini kenara vurdu ve lastiğini patlattı. Bunun sonucunda da Estonyalı pilot, genel klasmanda üçüncülükten beşinciliğe geriledi.

Tanak'ın günü ise kötüleşmeye devam etti - Saint-Clemen'den Freissinieres'e yapılan bir sonraki etapta sağ arka lastiğini patlatan Estonyalı sürücü, lastik patlattığı için 14. sıraya kadar geriledi.

Tanak ve co-pilot Martin Jarveoja, i20 Coupe WRC aracının arkasında sadece bir tane yedek lastiği kalmasıyla beraber servis alanına patlak lastikle geldi. Servis alanına geç gelmeleri nedeniyle ikili, bir dakika ve 50 saniyelik bir zaman cezasına da çarptırıldı.

Monte Carlo Rallisi'nin kendine özgü doğası nedeniyle Tanak, yarın yapılacak olan final etabında yer alamayacak.

Tanak konu hakkında şunları söyledi: "İlk etapta bir kez lastik patlattık ve bu benim hatamdı. Tabii ki de ilk incelemelerde sorunun ne olduğunu görmedim, muhtemelen bir taşa falan vurdum ve lastiğe zarar verdim."

"İkinci etapta, en baştan itibaren, yavaş bir lastik patlaması ortaya çıktı ve o andan itibaren geri dönüp podyum için yarışmak oldukça zordu."

"İlk etapta patlattığımız lastiği, etabın yol kısmında şu anda kullandığımız lastiği korumak amacıyla, çoktan ön lastiğe takmıştık, ancak yeteri kadar dayanmadı. Yapabileceğimiz bir şey yoktu."

Tanak, üst üste ikinci senede rallide yarış dışı kaldı, ki geçen sene yarış dışı kaldığı için şampiyonadaki mücadelede oldukça büyük bir yara almıştı.

Ancak buna rağmen Tanak, Perşembe günü yapılan ilk iki etabı ilk sırada, Toyota pilotu Kalle Rovanpera'nın üç saniye önünde tamamlamayı başarmıştı. Estonyalı pilot, COVID-19 nedeniyle iptal edilen İsveç Rallisi'nin yerine getirilen ve Şubat ayında yapılacak olan Finlandiya Kutup Rallisi'nde şu anki hızına yeniden kavuşmak istediğini söyledi.

"Neler olacağını göreceğiz, ancak her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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