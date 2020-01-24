Tanak, Monte Carlo Rallisi'nde kaza yaptı!

Tanak, bugün gerçekleştirilen 12.8 millik Saint-Clement-sur-Durance Freissinieres etabında büyük bir kaza yaptı.

Sola doğru dönülen virajda yüksek hızda aracının kontrolünü kaybeden Tanak, i20 Coupe'siyle yoldan çıktı ve taklalar atarak savruldu.

Hem Tanak hem de yardımcı pilotu Martin Jarveoja araçtan sağ salim çıktılar.

Hyundai ile ilk rallisine çıkan Tanak, Thierry Neuville'in 10.3 saniye gerisinde dördüncü sıradaydı.

Kaza sonrası Tanak'ın hafta sonunun kalan kısmında yer alması beklenmiyor.