Tanak: "Meksika, Rally1 araçları için önemli bir test olacak"

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Bu hafta sonu Rally1 araçları, iki yıl aradan sonra takvime dönen Meksika'nın deniz seviyesinden 2.800 metre yüksekliğe kadar uzanan ikonik dağlık etaplarında mücadele edecek.

Daha da önemlisi, Rally1 araçlarının ilk kez bu kadar yüksek irtifada parkura çıkacak olması, nitekim yüksek irtifa her türlü motor sporunda dezavantaj sağlayan bir faktör olarak bilinmekte.

Geçmişte ince hava içten yanmalı motor gücünü %30'a kadar azaltmış olsa da, bu kez 100kW gücündeki hibrit ünite sayesinde bu etki daha az olacak.

Bu hafta sonu sıcaklıkların 20'li derecelere ulaşacağı tahmin edildiğinden, hibrit soğutma da ciddi önem taşıyacak.

Tüm bu faktörleri hesaba katan şampiyona lideri Ott Tanak'a göre Meksika Rallisi hibrit üniteler için önemli bir test niteliği taşımakta.

Tanak, "Eğer hibrit sistem başarısız olursa bunu hissedeceksiniz."

"Meksika hibrit için en zorlu koşullardan biri olacak. Önce sıcaklık var, sonra da hibritin normalde pek hoşlanmadığı kötü koşullar ve g kuvvetleri var. [Rally1 araçları için] iyi bir meydan okuma olduğunu söyleyebilirim.

"Bazı açılardan hibrit biraz yardımcı oluyor çünkü rakım nedeniyle motor gücünden biraz kaybedeceğimizi biliyoruz. Ekstra elektrik gücüyle bu kayıp biraz olsun kapanacak."

"Ancak etaplar uzun ve aldığımız destek oldukça küçük miktarda, bazı etaplar için bir saniye veya daha az bir süreden bahsediyoruz." dedi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: M-Sport

M-Sport ile henüz ikinci rallisinde galibiyete ulaşan ve şampiyona liderliğine yükselen Tanak'ı zorlu bir ralli bekliyor, nitekim sezonun ilk çakıl rallisinde yolu açma görevi kendisine düşecek.

Tanak, "Bunu daha önce de yaptım ve zor olacağını biliyorum, mükemmel bir gün geçirseniz bile zaman tablosunda son sıraya düşebilirsiniz, bu yüzden işimiz zor."

"Etaplar çok yavaş ve her şey iyi çekiş yakalayabilmekle ilgili, bu yüzden fiziksel olarak hazır değilseniz çok fazla fark yaratmak zor."

"Kendi adıma ne beklemem gerektiğinden emin değilim çünkü bu araçla hiç çakıl rallisine çıkmadım."

"İspanya'da verimli bir testi geride bıraktık ve gelecek için iyi adımlar attık. Ancak diğerlerine kıyasla hız açısından nerede olduğumuzu bilmek çok zor." dedi.