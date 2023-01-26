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Tanak: "M-Sport'un iyileştirmesi gereken çok şey var"

M-Sport ile ilk rallisini beşinci sırada tamamlayan Ott Tanak, Ford Puma'nın rekabetçi olabileceğini düşünmekle birlikte iyileştirmeleri gereken şeyler olduğunu da hatırlatıyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Tanak: "M-Sport'un iyileştirmesi gereken çok şey var"
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Ford Puma ile ilk rallisinde umut vadeden bir performans sergileyen Tanak, buna rağmen çoğunlukla araç kaynaklı sorunlardan ötürü her etapta aynı hızı korumakta zorlandı.

Henüz ilk etaplarda bir elektrik sorunu nedeniyle sorun yaşayan Estonyalı sürücü, Cumartesi günü ise hidrolik direksiyon arızası nedeniyle podyum savaşından tamamen koptu ve tüm odağını ekstra puan alabileceği Güç Etabı'na ayırdı.

Pazar gününü lastik saklayarak geçiren ve sondan bir önceki etapta liderin 30 saniye gerisinde kalan Tanak, bu taktiğinin meyvesini Güç Etabı'nı sadece 0.6 saniye farkla ikinci olarak aldı.

Bu derece aynı zamanda Tanak'ın araçta rahat hissettiği ve hızını yakaladığında nasıl bir tempo tutturabileceği açısından da bir emsal.

Rallinin ardından Autosport'a konuşan Tanak, "Genel olarak iyi bir hafta sonuydu, pek çok şey öğrenebildik ve iyi bir mesafe kat ettik.

"Elbette iyileştirmemiz gereken şeyler var, daha tutarlı olmamız ve biraz hız bulmamız gerekiyor ama bunu başarmanın yolları olduğuna inanıyorum."

"Güç Etabı kesinlikle bu aracın rekabetçi olabileceğini gösterdi, ancak ralli boyunca bu kadar rekabetçi olmamızı sağlayacak bir yol bulmamız lazım, şu anda lastikleri uzun vadede canlı tutabilecek bir noktada değiliz." 

"Yapmamız gereken çok şey var, şu anda gerideyiz ve sezon uzun. Yine de yeterince iradeniz varsa bir yol bulunur." dedi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: M-Sport

Sebastien Loeb'in geçen yılki Monte Carlo'daki masalsı zaferini tekrarlayamayan takım patronu Richard Millener, aracı geliştirmek için acele etmeleri gerektiğini düşünmüyor.

Millener, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Geçen yıl her sürücünün bu araçları ilk kez kullanıyor olması, şartları eşitleyen ek bir zorluktu."  

"Bunun yanı sıra şartlar geçen yıl çok daha çetindi, bu yıl ise normal bir asfalt rallisini geride bıraktık. Araca tamamen alışamayan her sürücü zorlanır, Ott ise araçta henüz bir veya iki gün geçirmişti."

"İyi olan şu ki, Ott bir güç eksikliğinden bahsetmedi. Mesele güç eksikliğinden ziyade aracı kendi tarzına göre geliştirmek istemesi." 

"Bazı şasi güncellemeleri yapmamız gerekebilir, ancak önce net bilgiler edinmemiz gerek. Ani bir tepki vermemeliyiz." dedi.

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