Tanak: "M-Sport yeniden şampiyon olabilmek için en doğru yer"

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Hyundai'den bir sezon erken ayrılmaya karar veren Tanak, Japonya Rallisi'nin ardından gelecek için büyük bir adım attı ve M-Sport Ford ile anlaşmaya vardı. Estonyalı sürücü böylece 2011 yılında WRC kariyerine başladığı, ilk podyumunu ve galibiyetini elde ettiği takıma geri dönmüş oldu.

Takımın Greystoke Ormanı'ndaki test alanında M-Sport Ford Puma ile kısa bir test yapan Tanak, gelecek yıl şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir pakete sahip olacaklarından emin.

Motorsport.com'a konuşan Tanak, "Toyota ve [Kalle] Rovanpera şu anda yenilmesi gereken iki isim ve bunu yapmak için en doğru yer M-Sport. Takım bu hedefe ulaşmak için gerçekten tutkulu insanlara sahip, dolayısıyla bir şansım olacak."

"Buna bitmemiş bir iş diyemem çünkü zaten şampiyonluğa ulaştım, yani iş tamamlandı; ancak diğer taraftan yeniden şampiyonluk için mücadele etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz."

"Şampiyonluğa ulaşmak her zaman zor bir mücadele gerektirir ve asla kolaylaşmayacaktır. Dolayısıyla en iyinin de en iyisi olmak zorundasınız."

"Bunu yapmak hiç kolay değil, büyük bir iş ortaya koymamız ve her şeyi bir araya getirmemiz gerek. Hedefe ulaşmamız epey zor olacak." dedi.

Ott Tänak, M-Sport Photo by: M-Sport

M-Sport'un daha büyük bütçelere sahip fabrika Toyota ve Hyundai takımlarına karşı rekabetçi kalmasını sağlamak için Puma'nın gelişimini sürdürebileceği konusunda güvence aldığını söyeyen Tanak, "Şampiyonluğa oynayacak potansiyelimiz var, bundan eminim."

"Takımın harika bir altyapısı var ve Ford'dan da güçlü bir destek alıyorlar, yani hepimiz birlikte çalışırsak ve bunu gerçekten çok istersek her şeyi gerçekleştirebiliriz."

"Elbette tüm takımlar işleri yoluna koyduklarında çok hızlı hareket edebiliyorlar, gelişim hızının da ne kadar hızlı olabileceğini biliyorum. Yine de başarabileceğimize eminim."

"Geliştirme tarafında herhangi bir sınırlama olmayacak, en önemli şey bu. M-Sport bu spordaki yerini kanıtlamak istiyor, bu yüzden ilginç bir döneme gireceğiz."

"Kesinlikle kolay olmayacak ve iki büyük takıma karşı zorlu bir mücadele vermek zorunda kalacağız. Diğer taraftan ise sürpriz favori konumunda bulunmak oldukça eğlenceli olabilir."

Tanak'ın sezon açılışı Monte Carlo Rallisi öncesinde önümüzdeki ay yapılacak etkinlik öncesi teste kadar Puma ile sürüş yapması beklenmiyor- bunun nedeni FIA'nın 2023 test yönetmeliklerinde yaptığı bir değişiklik.

Geçen sezon yeni araçlara uyum sağlamaları için ekiplere 30 test günü verilirken, bu yıl bu süre üç üretici takım için 21 güne indirildi.