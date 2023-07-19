Tanak: "Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Hyundai'den ayrıldıktan ve eski takımı M-Sport'a döndükten sonra performans anlamında tam anlamıyla yenilenen Tanak için asıl sıkıntı talihsizlik.

Sezona Monte Carlo'daki beşincilikle başlayan ve İsveç'te sezonun ilk zaferine ulaşan Tanak, o zamandan beri çoğunlukla mekanik arızalar nedeniyle sadece bir kez podyuma çıkabildi.

Kendisi için iyi haber herkesin zorlanması, dolayısıyla şampiyona lideri Kalle Rovanpera ile fark sadece 42 puan.

Bu hafta sonu WRC rotasını Estonya Rallisi'ne, yani sezonun ilk hızlı çakıl rallisine çeviriyor, geçen yıl burada galibiyete ulaşan Tanak da galibiyetin en büyük adaylarından biri.

Hafta başında söz alan Tanak, şampiyonluk yarışını devam ettirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını açıkça belirtmekte.

Tanak, "Oldukça yoğun hazırlıklarımız oldu; ralli öncesi hem test yaptık, hem de yerel bir ralliye katıldık. Aracımızı mümkün olduğunca iyi hale getirmek için büyük bir çaba sarf ettik."

"Açıkçası, önümüzdeki iki ralli tamamen performansla ilgili, bu yüzden her şeyimizi ortaya koyacağız ve diğerlerine ne kadar yaklaştığımızı göreceğiz."

"Sezonun ikinci yarısına girerken şampiyonluğu kesinlikle bırakmayacağız, bu yüzden seviyeyi arttırmamız ve her şeyimizi ortaya koymamız gerektiğini hissediyoruz."

"Finlandiya'ya kısa bir dönüş olacak, bu yüzden Estonya'da bir şeyler yolunda gitmezse aradaki hafta çok yoğun geçecek ama umarım Estonya'da şimdiden iyi bir seviyede oluruz." dedi.

Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: McKlein / Motorsport Images

M-Sport takım müdürü Richard Millener, "Kenya'daki son ralliyle karşılaştırıldığında Estonya tamamen farklı bir mücadele."

"Sezonun en hızlı rallilerinden biri ve bu yıl bizim için en önemlilerinden biri, nitekim Ott kendi evinde mücadele edecek."

"Hafta sonu boyunca Estonya'dan büyük destek alacağımızı biliyoruz. Ralli öncesi öncesi testler yaparak ve Louna-Eesti Rallisine katılarak elimizden gelen en iyi şekilde hazırlandık."

"Ott'un evinde başarılı olduğunu görmek harika olurdu ve elbette hedefimiz de bu." dedi.

M-Sport'un Finlandiya Rallisi hazırlıkları da başlamış vaziyette, nitekim Tanak, gelecek hafta Finlandiya'da yapılacak Hyacenter Rallisi'nde mücadele edecek.