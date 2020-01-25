WRC
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
4. Gün:
11 Saat
:
58 Dakika
:
06 Saniye
Tüm programı gör
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
18 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Şili Rallisi
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Arjantin Rallisi
23 Nis
-
26 Nis
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
116 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
130 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
172 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
193 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
221 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
242 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
263 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
277 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
298 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Monte Carlo Rallisi / Son dakika

Tanak: "Kaza, görmediğim bir tümsekten kaynaklandı"

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Oca 2020 18:10

Hyundai sürücüsü Ott Tanak, yaptığı büyük kaza sonrası ilk açıklamasında, kazanın görmediği bir tümsekten kaynaklandığını söyledi.

2019 dünya şampiyonu ve Hyundai ile ilk rallisine çıkan Tanak, yüksek hızlı bir sağ-sol viraj dizisinde yoldan çıkmış ve büyük bir kaza yapmıştı.

Estonyalı sürücünün aracı bir tepeden aşağı doğru taklalar atarak yuvarlandı ancak Tanak’ın ve yardımcı sürücü Martin Jarveoja’nın durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Ancak tedbir amaçlı hem kendisi hem de yardımcı pilotu geceye hastanede geçirdi. Sabah da taburcu oldular.

Tanak, kaza sonrası verdiği ilk demeçte bunun görmediği bir tümsekten kaynaklandığını ile getirdi.

Tanak, "Kendimi iyi hissediyorum. Sadece önlem amaçlı hastanede kaldık ve sorun yaşamadık."

"Temel olarak fark etmediğim bir tümseğe yakalandım ve o an çok hızlı gidiyordum. İlk tümsekte yanlış bir hat izledik ve ikincisine çıktığımızda da oldukça hızlı şekilde dışarı savrulduk."

"Şu anda aracın durumu hakkında hiçbir şey bilmiyorum, ancak tüm güvenlik ekipmanlarımız işini oldukça iyi yaptı. Bu yüzden fiziksel bir sorun olmadan burada olduğumuz için mutluyuz."

"Monte Carlo'da hiç kazanamadım ve şimdi de böyle başladık. Bunlar olabiliyor. Ama şimdi kendimizi toplamalı ve tekrar mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Slider
Liste

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 WRC, Rallye Monte Carlo

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 WRC, Rallye Monte Carlo
1/14

Fotoğraf: Akos Jobbagy

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 WRC, Rallye Monte Carlo

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 WRC, Rallye Monte Carlo
2/14

Fotoğraf: Akos Jobbagy

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 WRC, Rallye Monte Carlo

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 WRC, Rallye Monte Carlo
3/14

Fotoğraf: Akos Jobbagy

Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport
4/14

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
5/14

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport
6/14

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
7/14

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
8/14

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport
9/14

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
10/14

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
11/14

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport
12/14

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
13/14

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
14/14

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Sonraki haber
Monte Carlo Rallisi: Evans'ın liderliği sürüyor, üç pilot arasında 6.4 saniye var!

Önceki haber

Monte Carlo Rallisi: Evans'ın liderliği sürüyor, üç pilot arasında 6.4 saniye var!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monte Carlo Rallisi
Alt-etkinlik 2. gün
Pilotlar Ott Tanak
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Giacomo Rauli

Yarış merkezi

Monte Carlo Rallisi

Monte Carlo Rallisi

22 Oca - 26 Oca
4. Gün Başlangıç:
11 Saat
:
58 Dakika
:
06 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Shakedown
Çar 22 Oca
Çar 22 Oca
10:01
16:01
1. Gün
Per 23 Oca
Per 23 Oca
11:00
17:00
2. gün
Cum 24 Oca
Cum 24 Oca
02:36
08:36
3. Gün
Cmt 25 Oca
Cmt 25 Oca
03:38
09:38
4. Gün
Paz 26 Oca
Paz 26 Oca
02:17
08:17
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Hamilton yıllık 60 milyon dolar ve dört yıllık anlaşma istiyor"

2
Formula 1

Tarihte bugün: Mercedes, geri dönüşünden sonraki ilk F1 aracını tanıtıyor

2s
3
WRC

Tanak: "Kaza, görmediğim bir tümsekten kaynaklandı"

1s
4
WRC

Monte Carlo Rallisi: Evans'ın liderliği sürüyor, üç pilot arasında 6.4 saniye var!

3s
5
Formula 1

Fry: "Schumacher, Rosberg'e 'baba gibi' yaklaştı"

Son Videolar

WRC: Monte Carlo Rallisi 9-10. etap özeti 01:49
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 9-10. etap özeti

WRC: Monte Carlo Rallisi 5-8. etap özeti 01:06
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 5-8. etap özeti

WRC: Monte Carlo Rallisi - Değişik açılardan Ott Tanak'ın kazası 00:42
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi - Değişik açılardan Ott Tanak'ın kazası

WRC: Monte Carlo Rallisi 1-4. etap özeti 01:49
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 1-4. etap özeti

WRC: Monte Carlo Rallisi - Araç üstü kameradan Ott Tanak'ın kazası 00:37
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi - Araç üstü kameradan Ott Tanak'ın kazası

Son Haberler

Tanak: "Kaza, görmediğim bir tümsekten kaynaklandı"
WRC

Tanak: "Kaza, görmediğim bir tümsekten kaynaklandı"

Monte Carlo Rallisi: Evans'ın liderliği sürüyor, üç pilot arasında 6.4 saniye var!
WRC

Monte Carlo Rallisi: Evans'ın liderliği sürüyor, üç pilot arasında 6.4 saniye var!

Monte Carlo Rallisi: Evans liderliği aldı, Neuville geriye düştü!
WRC

Monte Carlo Rallisi: Evans liderliği aldı, Neuville geriye düştü!

Monte Carlo Rallisi: Ogier liderliği Evans'tan aldı!
WRC

Monte Carlo Rallisi: Ogier liderliği Evans'tan aldı!

Tanak geceyi hastanede geçirecek
WRC

Tanak geceyi hastanede geçirecek

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.