Tanak: "Kaza, görmediğim bir tümsekten kaynaklandı"
Hyundai sürücüsü Ott Tanak, yaptığı büyük kaza sonrası ilk açıklamasında, kazanın görmediği bir tümsekten kaynaklandığını söyledi.
2019 dünya şampiyonu ve Hyundai ile ilk rallisine çıkan Tanak, yüksek hızlı bir sağ-sol viraj dizisinde yoldan çıkmış ve büyük bir kaza yapmıştı.
Estonyalı sürücünün aracı bir tepeden aşağı doğru taklalar atarak yuvarlandı ancak Tanak’ın ve yardımcı sürücü Martin Jarveoja’nın durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.
Ancak tedbir amaçlı hem kendisi hem de yardımcı pilotu geceye hastanede geçirdi. Sabah da taburcu oldular.
Tanak, kaza sonrası verdiği ilk demeçte bunun görmediği bir tümsekten kaynaklandığını ile getirdi.
Tanak, "Kendimi iyi hissediyorum. Sadece önlem amaçlı hastanede kaldık ve sorun yaşamadık."
"Temel olarak fark etmediğim bir tümseğe yakalandım ve o an çok hızlı gidiyordum. İlk tümsekte yanlış bir hat izledik ve ikincisine çıktığımızda da oldukça hızlı şekilde dışarı savrulduk."
"Şu anda aracın durumu hakkında hiçbir şey bilmiyorum, ancak tüm güvenlik ekipmanlarımız işini oldukça iyi yaptı. Bu yüzden fiziksel bir sorun olmadan burada olduğumuz için mutluyuz."
"Monte Carlo'da hiç kazanamadım ve şimdi de böyle başladık. Bunlar olabiliyor. Ama şimdi kendimizi toplamalı ve tekrar mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.
Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 WRC, Rallye Monte Carlo
Fotoğraf: Akos Jobbagy
Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 WRC, Rallye Monte Carlo
Fotoğraf: Akos Jobbagy
Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 WRC, Rallye Monte Carlo
Fotoğraf: Akos Jobbagy
Ott Tänak, Hyundai Motorsport
Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport
Ott Tänak, Hyundai Motorsport
Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Ott Tänak, Hyundai Motorsport
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Ott Tänak, Hyundai Motorsport
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Hyundai Motorsport
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
Fotoğraf: Hyundai Motorsport
Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|Monte Carlo Rallisi
|Alt-etkinlik
|2. gün
|Pilotlar
|Ott Tanak
|Takımlar
|Hyundai Motorsport
|Editör
|Giacomo Rauli
Tanak: "Kaza, görmediğim bir tümsekten kaynaklandı"
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|Shakedown
|
Çar 22 Oca
Çar 22 Oca
|
10:01
16:01
|
|1. Gün
|
Per 23 Oca
Per 23 Oca
|
11:00
17:00
|
|2. gün
|
Cum 24 Oca
Cum 24 Oca
|
02:36
08:36
|
|3. Gün
|
Cmt 25 Oca
Cmt 25 Oca
|
03:38
09:38
|
|4. Gün
|
Paz 26 Oca
Paz 26 Oca
|
02:17
08:17
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler