Tanak: "Kaza, görmediğim bir tümsekten kaynaklandı"

2019 dünya şampiyonu ve Hyundai ile ilk rallisine çıkan Tanak, yüksek hızlı bir sağ-sol viraj dizisinde yoldan çıkmış ve büyük bir kaza yapmıştı.

Estonyalı sürücünün aracı bir tepeden aşağı doğru taklalar atarak yuvarlandı ancak Tanak’ın ve yardımcı sürücü Martin Jarveoja’nın durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Ancak tedbir amaçlı hem kendisi hem de yardımcı pilotu geceye hastanede geçirdi. Sabah da taburcu oldular.

Tanak, kaza sonrası verdiği ilk demeçte bunun görmediği bir tümsekten kaynaklandığını ile getirdi.

Tanak, "Kendimi iyi hissediyorum. Sadece önlem amaçlı hastanede kaldık ve sorun yaşamadık."

"Temel olarak fark etmediğim bir tümseğe yakalandım ve o an çok hızlı gidiyordum. İlk tümsekte yanlış bir hat izledik ve ikincisine çıktığımızda da oldukça hızlı şekilde dışarı savrulduk."

"Şu anda aracın durumu hakkında hiçbir şey bilmiyorum, ancak tüm güvenlik ekipmanlarımız işini oldukça iyi yaptı. Bu yüzden fiziksel bir sorun olmadan burada olduğumuz için mutluyuz."

"Monte Carlo'da hiç kazanamadım ve şimdi de böyle başladık. Bunlar olabiliyor. Ama şimdi kendimizi toplamalı ve tekrar mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.