Tanak: “Kariyerimde yaşadığım zorluklar, WRC şampiyonluğumda yardımcı oldu”

Katalonya Rallisi’nin Güç Etabı’nı kazanıp ralliyi ikinci sırada tamamlayan Tanak, sezonun son mücadelesi Avustralya Rallisi öncesinde şampiyonluğunu ilan etti.

2018’de birçok şanssızlık yaşayan Tanak, 2019’da ise şampiyon olmayı başardı.

Son üç sezonda düzenli olarak ön sıralarda yer alan Tanak, inişli çıkışlı bir kariyer geçirmiş ve M-Sport patronu Malcom Wilson tarafından kadro dışında bile bırakılmıştı. Ancak Estonyalı sürücü, ilk olarak Wilson’ın Ford’u ve daha sonra şimdiki takımı Toyota ile ralli galibiyetine ulaşmayı başardı.

Tanak ayrıca 2015’te Meksika Rallisi’nde göle uçtuğu ve 2016’da Portekiz Rallisi’nde yangına sebep olan kazalarıyla da biliniyor.

1994’te Didier Auriol’dan sonra Toyota ile şampiyon olan ilk isim olan Tanak ve ayrıca son 15 yılda şampiyon olan üçüncü farklı isim oldu.

Tanak, “Ateş ve sudan geçmeyi başardık. Birçok zorluk yaşadık, ancak bütün bu zorlukların bugün bana güç kattığını hissediyorum ve şimdi bunu iyi bir şekilde kullanabildim.”

“Baskı, bu hafta farklı bir seviyedeydi. Thierry (Neuville) ile mücadele edemedik, ancak bu riski alamayacağımı biliyordum.”

“Ancak son etaba geldiğimizde iki seçeneğim olduğunu biliyordum. Bekleyip Thierry’nin yeterli puan alamamasını bekleyebilirdim ve şampiyonluk kendiliğinden bana gelirdi.”

“Ancak hayatımda hiçbir şey bana kendiliğinden gelmedi ve her zaman her şey için savaşmak zorunda kaldım. Seçim yapma şansım yoktu. Savaşmak zorundaydım.” şeklinde konuştu.

Tanak’ın önümüzdeki sene Toyota’dan ayrılıp Hyundai’ye geçeceğini öğrenmiştik. Böylece önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Avustralya Rallisi, Tanak’ın Yaris WRC aracıyla çıkacağı son ralli olacak.