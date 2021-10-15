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WRC / İspanya Rallisi Haberler

Tanak, İspanya Rallisi'nin dördüncü etabında kaza yaptı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Hyundai'den Ott Tanak, Dünya Ralli Şampiyonası'nın sondan bir önceki yarışı olan İspanya Rallisi'nin dördüncü ayağında kaza yaptı ve ralliye veda etti.

Tanak, İspanya Rallisi'nin dördüncü etabında kaza yaptı

2019 dünya şampiyonu, 20 km'lik yüksek hızlı Vilaplana etabından ikinci geçişinde, bitime sadece 3.6 km kala kaza yaptı.

Meydana gelen kazanın ardından hem Tanak hem de yardımcı sürücü Martin Jarveoja'nın durumlarının iyi olduğunu belirtildi.

Tam olarak ne olduğuna dair ayrıntı bulunmuyor ancak Tanak'ın i20 Coupe'sinin kontrolünü kaybettiği ve kayarak yoldan çıktığı tahmin ediliyor.

Şimdilik Hyundai i20'nin hasarının boyutu tam olarak bilinmiyor çünkü kazaya dair çok fazla görüntü yok.

Tanak, kaza yaptığı noktada altıncı sıradaydı ve temelde, ikinci etapta aracının kontrolünü kaybedip, spin atmasının ardından vakit kaybetmişti.

Tanak'ın cumartesi mi yoksa pazar günü mü etkinliğe geri döneceği bilinmiyor. Ancak podyum hayalleri sona ermiş oldu.

Bu sabah yapılan ilk etapta da Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta kaza yapmış ve ralliye ilk veda isin olmuştu.

Dördüncü etabı Hyundai sürücüsü Thierry Neuville kazandı ve Elfyn Evans ile arasındaki farkı 7.6 saniyeye indirdi.

Gün, yapılacak iki etapla sona erecek.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

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