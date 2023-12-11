Tanak, ilk Hyundai WRC 2024 sezon öncesi testinin ardından cesaretlenmiş

Tanak, 2023 yılında M-Sport Ford için sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasına rağmen Koreli markadan ayrıldıktan sonra 2024 sezonu için yeniden Hyundai'ye döndü.

2019 dünya şampiyonunun Alzenau merkezli takıma yüksek profilli dönüşü, Fransa'nın güneyindeki Fontjoncouse'da zorlu yollarda yapılan bir testin ardından olumlu başladı.

Tanak, en yeni Hyundai i20 N'nin 2022'de kullandığı az gelişmiş modele kıyasla birçok farklılık içerdiğini ve çok daha ince ayarlı olduğunu belirtti.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Tanak, "Dayanıklılığı görmek için Dakar benzeri yollarda zorlu bir testti ve aslında çok iyi kilometre yaptık. Oldukça mutluyum. Bunlar Safari [gelecek yılki üçüncü WRC turu] koşullarıydı, bu yüzden zordu."

"Kesinlikle [araçta] pek çok farklılık var. Aracın dışından bakıldığında aero çok farklı görünüyor."

"Takım bu süre zarfında çok fazla [homologasyon] jokeri kullanmadı ama bazı şeyler daha iyi durumda ve daha iyi çalışıyor. Kurulum açısından da elimizdekinden çok farklı olduğunu söyleyemem ama kesinlikle geçen yıla göre çok daha iyi ayarlanmış durumda."

"Genel olarak, ilk koşudan bu yana tempomun iyi olduğunu söyleyebilirim, arabada kendimi iyi hissettim ve çok uzakta değildim, bu yüzden hemen oldukça hızlı sürebildim." dedi.

Photo by: M-Sport Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team

Tanak'ın Ocak ayındaki WRC Monte Carlo yarışı öncesinde daha fazla testten geçmesi bekleniyor.

Testteki performansından ve takımın 2023 boyunca araçta yaptığı iyileştirmelerden cesaret alan Estonyalı pilotun yeni sezona girerken hiçbir endişesi yok.

"[2022'de otomobille ilgili] bazı teknik sorunlar ya da başka sınırlamalar oldu ama bu yıl otomobilin performansı bir önceki yıla göre çok daha yüksekti."

"[2022'nin] başında herhangi bir geliştirme yapılmayan araç zorluydu ancak bir yıl içinde çok fazla gelişme kaydettiler ve bu yıl çok rekabetçiydiler."

"Bilgi birikimi burada insanlarla birlikte ve hepsi ne yapacaklarını ve nasıl gelişeceklerini biliyorlar. Geliştirilecek alanları biliyorsanız sınırlama yoktur. İnsanlar ne yapacaklarını biliyorlar ama bunu yapmak için sadece zamana ihtiyaçları var." dedi.

Hyundai 2024 sürücü kadrosunu geçtiğimiz hafta tamamlarken, Tanak tam zamanlı Thierry Neuville'e katılacak, Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen ve Dani Sordo ise üçüncü aracı paylaşacak.