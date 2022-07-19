Tanak, Hyundai'nin WRC'den çekileceği iddialarını yalanladı

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Hyundai, WRC'nin yeni döneminde seride kalmaya geç karar verdiğinden, yeni i20 N'nin gelişimine geç başlandı. Bu da Hyundai'nin WRC'nin hibrit çağına zorlayıcı bir başlangıç yapmasına neden oldu.

Takım, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, sezonun başlamasından 1 ay önce, i20 N'nin ilk kez ortaya çıkmasından bu yana rakiplerini yakalamaya çalışıyordu. Altı yıllık takım patronu Andrea Adamo'nun takımdan ayrılmasından bu yana, Hyundai, aracın gidişatında yön bulmakta zorlandı.

Takım, hâlâ yeni bir takım patronu açıklamadı ve takımın güç aktarma organı bölümünün başında yer alan Julien Moncet şu anda takımın patronu rolünde.

Bunlara ek olarak, global anlamda yaşanan ham madde açığı ve malzeme fiyatlarının artması da takımın tedarik zincirlerine ekstradan yük oldu.

Hyundai, bu sezon hızlı olduğu anlar gösterdi, Tanak'ın Sardunya'daki zaferi gibi, ama genele bakıldığında sezon dayanıklılık sorunları veya direkt olarak tempo yetersizliğiyle geçti. Tanak, bu hafta sonu Estonya'da ralliyi Kella Rovanpera'nın iki dakika arkasına noktaladı.

Hyundai'nin yaşadığı bu sorunlar, 2019 ve 2020'de Markalar Şampiyonluğu'nu kazanan takımın WRC'den ayrılabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı ancak Tanak, Estonya Rallisi'nin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında bu iddiaları reddetti.

Güney Koreli üretici, iki hafta önce, 2014'ten bu yana WRC programlarının bir parçası olan sponsorları olan Shell ile 3 yıllık kontrat uzattı.

Tanak, "Hyundai kesinlikle devam edecek. Kore'den iyi destek var. Elbette herkes çok fazla şey istedi ama şu anda takımın genel yapısında bazı basit değişikliklere ihtiyacımız var."

"Bunun üzerinde çalışıyoruz ve bu yıl zor gözüküyor ancak bizim formumuzu geri kazanmamız spor için de önemli." dedi.

Ott Tanak, Hyundai World Rally Team Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Tanak, i20 N aracıyla ilgili ise şöyle şikayetlerde bulunmuştu: "Aracın gelişim sürecinde doğru gitmeyen birçok temel şey oldu. Şimdi ise sezon devam ederken gelişmeye çalışıyoruz."

Buna şikayetlerine rağmen Tanak, takımın gelecek ay gerçekleştirilecek Finlandiya Rallisi'nden önce reaksiyon gösterebileceğini düşünüyor.

"Görelim. Eminim bir şeyle reaksiyon gösterebileceğimizden eminim ama bunlar daha derin ve teknik detaylar. Geçtiğimiz yıl takım patronunu kaybetmemizin ardından bizim için zorlu bir yıl geçti. Çok zor zamanlardı, regülasyonlar geç geldi ve dünyada kriz çıktı."

"Kesinlikle güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Süreç devam ediyor ve daha güçlü bir lider bulacağız. Hyundai'yi bulunması gereken yere getirmek ve Toyota'larla mücadele edebilmek için çalışmaya devam edeceğiz."

"Toyota bu sezon çok güçlü. Gelişiyorlar ve hızlı ilerliyorlar. Bu, yapması zor bir iş."

Estonya Rallisi'nden önce Autosport.com'a konuşan Moncet, takımın içerisinde yaşanan sorunları hafifletmek adına toplantılar yapıldığını söylemişti.

"Tüm süreçleri geliştirebilmek için iç yapımızda toplantılar yaptık. Bizim daha hazır olmamıza yardım edecek ama dışarıdan görülmemesi gereken birçok şey yaptık."

"Ne başarmak istediğimize dair açık bir fikre sahibiz. Yani bu biraz zaman alabilir ama pes etmeyeceğiz."