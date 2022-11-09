Tanak, Hyundai'deki son yarışını zirvede tamamlamak istiyor

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2020 sezonunda Hyundai'ye katılan fakat üç sezonluk macerası boyunca şampiyonluk savaşından uzak kalan Tanak, dört sezonluk sözleşmesini erkenden sonlandırma kararı aldı ve Japonya Rallisi'nin ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon ne yapacağı henüz bilinmeyen Estonyalı sürücü için en gerçekçi seçenek M-Sport. Bunun yanı sıra bir sene ara verebileceği de konuşulmakta.

Tanak'ın Hyundai'deki yerini dolduracak kişi ise Esapekka Lappi gibi duruyor.

Hyundai'deki son rallisi hakkında konuşan Tanak, "Japonya Rallisi hepimiz için büyük bir meydan okuma, nitekim bu yeni bir ralli ve ne beklememiz gerektiğini bilmiyoruz. Fakat bilgi toplamaya ve mümkün olduğunca hazırlanmaya çalışacağız."

"Hyundai ailesiyle geçirdiğim üç yılın da sonuna geliyoruz. Umarım ralli boyunca iyi bir hissiyata sahip olur ve son rallimizi olabildiğince iyi bir yerde tamamlarız."

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Hyundai'nin 2023 sürücü kadrosunu Japonya Rallisi bitene kadar açıklaması beklenmiyor.

Takımın diğer yandan Oliver Solberg'in koltuğunu da doldurması gerekmekte. Solberg bu sene Dani Sordo ile üçüncü aracı paylaşmıştı.

İspanyol medyasının raporları, Sordo'nun üçüncü araçta yarı zamanlı olarak mücadele etmeye devam edeceğini belirtmekte.

Üçüncü araç için diğer adaylar ise geçen hafta i20 N Rally 1 aracı ile ilk testini gerçekleştiren Teemu Suninen, WRC2 şampiyonu Andreas Mikkelsen, eski Citroen sürücüsü Kris Meeke ve M-Sport sürücüsü Craig Breen.