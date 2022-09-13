Tanak, Hyundai WRC emirlerinin 'adil bir mücadeleyi' engellediğini düşünüyor

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Güney Koreli marka olan Hyundai'ın takım yönetimi, pilotları Thierry Neuville, Tanak ve Dani Sordo'nun Dünya Ralli Şampiyonası tarihindeki ilk 1-2-3 podyum sıralamasını elde etmeleri için pozisyon almaları yönünde emir verdi.

Takım tarafından verilen Neuville'in ilk galibiyetini garanti altına alma kararı, Tanak tarafından olumlu karşılanmadı.

Rovanpera puan barajı dışında bitirip güç etabında sadece dört puan toplarken, 2019 şampiyonu Tanak'ın Yunanistan'daki olası bir galibiyeti şampiyona rakibiyle puan farkını 46'ya düşürmesini sağlayabilirdi.

Fakat Neuville ve Tanak'ın yarış esnasında yer değiştirmemesi yönündeki takım kararı, Tanak ile Rovanpera arasındaki puan farkının toplam 90 puan elde edilebilecek 3 yarış kala 53 puanda kalmasına sebep oldu.

Takımın güç etabındaki bu stratejisi hakkındaki sorulara Tanak, bunun sadece 'PR yapmak için' doğru bir karar olduğunu söyledi.

Tanak, "Hedefinizin ne olduğuna bağlı olarak değişir."

"Eğer sürücüler şampiyonluğu için savaşmak istiyorsanız bu yanlış bir karardı, ama iyi bir PR elde etmek istiyorsanız doğru bir karar. Olaya nereden baktığınıza bağlı."

"Benim açımdan, şampiyonluk için mücadele etmek isterdim ve bunu adil bir şekilde yapamadığımız için üzgünüm."

"Cuma günü, sorunlu bir hibrit ünitesine sahiptik ve dün sabah da başka sorunlarımız vardı. Bu yüzden mücadele etmeye yakın değildik." dedi.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Hyundai takım direktörü Julien Moncet, Tanak'ın pozisyon alma kararıyla ilgili yaşadığı hayal kırıklığını anladığını belirtti ve bunun 'herkesin içinde olmaktan nefret edeceği' bir durum olduğunu kabul etti.

Autosport'a verdiği demeçte Moncet, "Tabii ki Tanak'ın hayal kırıklığını anlayabiliyorum."

"Eğer pozisyon değiştirmeye izin verseydik, Neuville'in yaşayacağı hayal kırıklığını da anlardım. Bu herkesin nefret edeceği zor bir durum."

"Fakat herkesi mutlu edemezsiniz. Takımla kendi aramızda tartıştık ve pozisyonları korumanın en iyisi olacağını düşündük."

"Zor bir durum ancak yapacak bir şey yok." dedi.

Tanak'ın şampiyonluk umutlarının azalması üzerine konuşan Moncet, pilotunun şampiyonluk kazanmak için hâlâ bir şansı olduğunu ve Rovanpera'nın hatalarından faydalanması gerektiğini belirtti.

"Her zaman bir şans vardır, bulunduğumuz noktada Thierry için bile şans var."

"Tabii ki düşük bir şans ancak imkansız değil."

"Rovanpera'nın hata yapmasına ihtiyacımız var. Bu imkansız değil ve eğer bir şans yakalarsak şampiyonluk yarışına devam edeceğimizi düşünüyorum."

"Yine de, bugün bizim için çok önemli olan üreticiler şampiyonasında harika bir adım attık." dedi.