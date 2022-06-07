Tanak: "Hyundai mükemmel olmaya çok uzak ancak WRC galibiyeti umut veriyor"

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2019 dünya şampiyonu, Sardinya'nın çakıllı yollarında kavurucu sıcaklıklarda yarıştıkları dört yorucu günün ardından 462 gün sonra ilk galibiyetini aldı.

Tanak'ın baskın galibiyeti, 2021 Finlandiya Rallisi'nden bu yana ilk podyumu olmakla kalmayıp, Hyundai'nin de yeni Rally1 hibrit dönemindeki ilk galibiyet oldu.

Hyundai, Toyota ve M-Sport-Ford'a kıyasla araç gelişimine yetişmeye çabalamasına neden olan Rally1 düzenlemeleri yüzünden sezona sıkıntılı bir başlangıç yaptı.

Sonuç olarak dayanıklılık sorunları takımı etkiledi ama Monte Carlo'daki hayal kırıklığından sonra İsveç, Hırvatistan ve Portekiz'de podyum elde etti.

Aynı zamanda geçtiğimiz yıl Aralık ayında takım patronu Andrea Adamo'nun ayrılığıyla birlikte takım içerisinde büyük bir değişiklik yaşandı ve yerine geçici olarak takım direktörü yardımcısı Julien Monces geldi.

Tanak, cuma günü i20N'indeki şanzıman sorunları nedeniyle dayanıklılık açısından korku yaşadı ancak neyse ki son iki etabın iptal edilmesine sebep olan bir kaza ile rahatladı. Takım arkadaşı Thierry Neuville, şanzıman sorunu kendisine iki dakikaya mal olduğu için o kadar şanslı değildi.

Fakat Estonyalı, galibiyetin ve takım arkadaşı Dani Sordo'nun üçüncü olmasının kamptaki moralleri yükselteceğini söyledi.

Tanak, "Bence galibiyet, şampiyonadan çok takım için moralleri artırdı."

Podium: Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

"Şampiyonluk için yarışmak istiyoruz ama bunun için aracımız olması lazım. Yapmamız gereken hâlâ çok şey var."

"Olmak istediğimiz yer için mükemmelliğe çok uzağız. Yine de fabrikadakiler çok çalışıyor ama bu baskının azalmasına ihtiyacımız vardı."

"Yaptıkları iş, kazanan ralliler için. Bunun, onlar için ekstra motivasyon olduğuna eminim ve pazartesi sabahı yenilenmiş bir şekilde başlayabiliriz."

"Bu iki hafta öncesine kıyasla oldukça büyük bir değişiklik. Portekiz'de çok zorlandık ve biraz hayal kırıklığı oldu ama zorladık."

"Neyse ki Portekiz ve Sardinya arasında test günümüz vardı ve çalışmaya devam edebildik. Kesinlikle bazı ilerlemeler kaydettik. Ralliden önce araçta çok daha rahattım. Her şey oldukça iyi gitti." dedi.

Tanak, galibiyeti ile şampiyonada üçüncü sıraya çıktı ve şu anda lider Kalle Rovanpera'dan 58 puan geride yer alıyor.