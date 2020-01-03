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WRC / Tänak fabrika ziyareti / Son dakika

Tanak, Hyundai ile ilk testinin ardından i20'yi övdü

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Tanak, Hyundai ile ilk testinin ardından i20'yi övdü
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Oca 2020 06:57

2019 WRC şampiyonu Ott Tanak, Hyundai ile yaptığı ilk testin ardından i20'nin çok güçlü bir araç olduğunu söyledi ve takımdan övgüyle bahsetti.

Toyota ile kariyerinin ilk şampiyonluğunu yakalamasının ardından sürpriz bir kararla Hyundai'ye geçiş yapan Ott Tanak, yeni sezonda Thierry Neuville'in takım arkadaşı olacak.

Yeni takımıyla birlikte çalışmalara çoktan başlayan Estonyalı sürücü, Hyundai Motorsport'un evi olan Alzenau'yu ziyaret etti ve ilk kez Kore merkezli ekibin takım üniformasını giydi.

Birkaç gün sonra da, Hyundai i20 Coupe WRC'yi test etti ve 32 yaşındaki sürücünün ilk izlenimleri olumluydu.

"Kısa bir aranın ardından işimize geri döndük ve şimdiye kadar çok meşguldük. Herkes bize tam destek verdi. Takım içerisinde tanımam gereken çok sayıda insan var ama yeni bir maceranın başında bunun olması normaldir. Burada son derece tutkulu ve hedeflerine odaklanmış bir takım buldum."

"İlk testin bu kadar olumlu geçmesine şaşırdım ve hemen araçta kendimi çok rahat hissettim. Her aracın kendi ruhu var ama şu ana kadar i20'nun rekabetçi bir pakete sahip olduğunu söyleyebilirim. Yeni sezona ve Monte Carlo'daki ilk yarışa hazır olmaya çalışacağız."

"WRC'deki ilk şampiyonluğumu kazandım ancak yeni sezona tamamen boş bir sayfa ile başlayacağız. Tüm deneyimimi kullanacağım ve birlikte 2019'daki şampiyonluğumuzu korumaya çalışacağız."

"Her zaman sezona istikrarlı şekilde başlamak için çalışıyorum ve bu yıla da iyi hislerle başlıyorum. Bu sezon her şey mümkün. Arkamda çok güçlü bir ekip var ve bu yüzden de sıkı şekilde mücadele edeceğiz. Aynı arzu ve aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum."

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Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport
1/6

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport
2/6

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport
3/6

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport
4/6

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport
5/6

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Martin Järveoja, Hyundai Motorsport

Martin Järveoja, Hyundai Motorsport
6/6

Fotoğraf: Hyundai Motorsport

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Tänak fabrika ziyareti
Alt-etkinlik Özel etkinlik
Pilotlar Ott Tanak
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Giacomo Rauli

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