Tanak, Hyundai ile ilk testinin ardından i20'yi övdü

Toyota ile kariyerinin ilk şampiyonluğunu yakalamasının ardından sürpriz bir kararla Hyundai'ye geçiş yapan Ott Tanak, yeni sezonda Thierry Neuville'in takım arkadaşı olacak.

Yeni takımıyla birlikte çalışmalara çoktan başlayan Estonyalı sürücü, Hyundai Motorsport'un evi olan Alzenau'yu ziyaret etti ve ilk kez Kore merkezli ekibin takım üniformasını giydi.

Birkaç gün sonra da, Hyundai i20 Coupe WRC'yi test etti ve 32 yaşındaki sürücünün ilk izlenimleri olumluydu.

"Kısa bir aranın ardından işimize geri döndük ve şimdiye kadar çok meşguldük. Herkes bize tam destek verdi. Takım içerisinde tanımam gereken çok sayıda insan var ama yeni bir maceranın başında bunun olması normaldir. Burada son derece tutkulu ve hedeflerine odaklanmış bir takım buldum."

"İlk testin bu kadar olumlu geçmesine şaşırdım ve hemen araçta kendimi çok rahat hissettim. Her aracın kendi ruhu var ama şu ana kadar i20'nun rekabetçi bir pakete sahip olduğunu söyleyebilirim. Yeni sezona ve Monte Carlo'daki ilk yarışa hazır olmaya çalışacağız."

"WRC'deki ilk şampiyonluğumu kazandım ancak yeni sezona tamamen boş bir sayfa ile başlayacağız. Tüm deneyimimi kullanacağım ve birlikte 2019'daki şampiyonluğumuzu korumaya çalışacağız."

"Her zaman sezona istikrarlı şekilde başlamak için çalışıyorum ve bu yıla da iyi hislerle başlıyorum. Bu sezon her şey mümkün. Arkamda çok güçlü bir ekip var ve bu yüzden de sıkı şekilde mücadele edeceğiz. Aynı arzu ve aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum."