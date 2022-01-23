Tanak, Hyundai adına kötü geçen Monte Carlo Rallisi'nden çekildi

Koreli marka, cumartesi günkü beş etapta üç sürücünün de sorun yaşaması ve gerilere düşmesinin ardından adeta kâbusu yaşadı.

Güne beşinci başlayan Tanak, iki lastik patlattığı ve bir de kazaya karıştığı olaylı bir sabah bölümünün ardından ralliye veda etmek zorunda kaldı.

Estonyalı sürücü, sadece bir yedek lastiğe sahipti ve ilk etapta sol arka lastiği patladı. Bu da onu savunmasız bıraktı. Ardından Sisteron'un kar ve buzlu zemininde, kuru zemin lastiklerle devam etme kararı kendisine pahalıya patladı.

Tanak kaygan zeminde kaydı ve kaza yaparak i20 N'sinin ön kısmına önemli oranda hasar verdi. Aracı tekrar etaba döndürdüğünde, bu kez sağ ön lastiği patladı. Herhangi bir öğleden sonra servisi olmadığı için de sorunlar, kendileri için daha kötüleşti.

Cumartesi akşamı aracı garaja geri getiren Hyundai, yaptığı değerlendirme sonrası Tanak'ın devam edemeyeceğini doğruladı.

Tanak, "İlk etaptaki lastik patlaması, olağan şeylerden biriydi."

"Devam ettik ama yedek lastiğimiz kalmadığı için her şeyi mümkün olduğunca sorunsuz yapmamız gerekiyordu. Ne yazık ki karlı zemindeki son etapta, çok küçük ama sonucu büyük olan bir hata yaptık."

"Araç biraz hasar aldı ve soğutma sisteminde sızıntı vardı. Motor aşırı ısınıyordu, bu yüzden aracı etap arasında durdurmak zorunda kaldık."

"Maalesef yarın devam edemeyeceğiz ama bu zorlu hafta sonundan, yılın geri kalanı için dersler çıkarmaya hazırız." dedi.

Hyundai'nin takım direktör yardımcısı Julien Moncet, lastik kararının "riskli" ancak hesaplanmış bir seçim olduğunu söyledi.

Moncet, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bu ortak bir karardı. Yarı yarıya diyebilirim ama riskli fakat hesaplı bir seçimdi. Ne yazık ki karşılığını alamadık."

"Zor bir gündü. Dünkü cesaret verici performansın ardından, bu sabah güne başlarken istediğimiz sonuçlar değildi."

Thierry Neuville ise sağ ön amortisöre yaşadığı sorunun ardından önemli dakikalar kaybetti. Belçikalı sürücü, etabın ardından aracı onarmak adına yoğun çaba gösterdi.

Neuville, ralli lideri Sebastian Ogier'in 7 dakika 44 saniye gerisinde kalsa da en azından genel klasmanda altıncı sırada yer alıyor.

Üçüncü aracı kullanan Oliver Solberg de kendisi adına zorlu geçen rallide, bir de kaza yapmasının ardından 40 dakikadan fazla geride kaldı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport