Tanak: "Hyundai, 2022 WRC aracında çok daha fazlasını yapabilir"

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2019 WRC şampiyonu Tanak, Finlandiya'nın ardından Belçika'da da kazandı ve şampiyonluk kazandığı sezonun ardından ilk defa art arda iki zafer kazanmış oldu.

Tanak, Finlandiya'nın ardından Belçika'daki asfalt zeminde kazanmasının büyük sürpriz olduğunu kabul etti.

Belçika'da kazanmayıp bekleyip beklemediği sorulduğunda Tanak, "Hayır, pek sayılmaz çünkü ralli öncesindeki testimiz gerçekten harika değildi, bu yüzden ralliye başlamadan önce kendimize güvenmiyorduk ancak ralli içerisinde her şeyi bir araya getirmeyi başardık."

"Etrafımızda diğer insanlara çok fazla şey oldu ancak biz her şeyi bir arada tutmayı başardık. Bilirsiniz, her zaman saf performansla olmaz. Oldukça iyi iş çıkardık." dedi.

Tanak, galibiyete rağmen i20 N'in saf performans açısından geride kaldığını ve aracın gelişiminden tam olarak mutlu olmadığını, bu yüzden daha fazlasını yapabileceklerini söyledi.

Tanak, "Çok daha fazlasını yapabilirdik. Takım açısından olanlar net bir şekilde zor bir durum. Olanlara bakarsak, çok daha fazlasını yapabilirdik ancak bu biraz zaman alıyor."

"Araçta potansiyel var ve bunu, doğru şeyler yapmaya başlarsak aslında harika şeyler yapabileceğimizi takıma kanıtlamaya çalışıyorum." dedi.

Ott Tanak, Hyundai World Rally Team Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Hyundai, bu sene hayata geçen Rally1 hibrit kurallarına geç adanmasının ardından 2022 aracında bazı dayanıklılık ve performans sıkıntıları yaşadı.

Takım, Andrea Adamo'nun geçtiğimiz sene Aralık ayında sürpriz bir şekilde istifa etmesinin ardından bu sezon takım patronu olmadan mücadele ediyor. Bu süreçte, takımın eski güç ünitesi yöneticisi Julien Moncet, geçici takım patronu olarak görev aldı.

Takım henüz yeni takım patronunu resmi olarak açıklamazken, Tanak kendisinin tercih ettiği ismin Moncet olmadığını söyledi.

Tanak, "Julien motor tarafında harika bir adam. O her zaman motor tarafında oldu ve açıkçası Hyundai harika bir motora sahip. Bu yüzden onun, o tarafta olması gerektiğini düşünüyorum."

"Gerisine gelirsek, nasıl devam edeceğimize yönetim karar vermeli. Araçtaki potansiyel devasa. İlk başta, aracı tasarlama konusunda harika iş çıkardılar ancak şu anda her şeyi bir araya getirmek, başka bir çabayı daha gerektiriyor. Bunun için hep birlikte bir ekip çalışması gerekiyor ve bunun için çalışıyoruz." dedi.