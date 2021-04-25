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WRC / Hırvatistan Rallisi / Haberler

Tanak: ''Hırvatistan Rallisi boyunca rahat değildim"

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Hyundai sürücüsü Ott Tanak, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Hırvatistan ayağı boyunca, aracının konfor bölgesinin dışında hissettirdiğini söyledi.

Tanak: ''Hırvatistan Rallisi boyunca rahat değildim"

Tanak, ralliyi önde götüren üç kişiye hız olarak yaklaşmakta zorlandı ve ön grubun yaklaşık bir dakika arkasında bitirerek dördüncülüğe ulaştı.

Estonyalı sürücü, Cuma günkü altı özel etapta çıkardığı kötü zamanlara çözüm bulunabileceğinden emindi ancak Hyundai'deki mühendisleriyle çalışmalarına rağmen, Tanak'ın mutlu olduğu bir adım atmakta zorlandılar.

2019 şampiyonu, WRC'nin üçüncü ayağından önce, i20 Coupe'nin ''gerçek potansiyelinin'' Hırvatistan'da ortaya çıkacağını söylemişti ancak işler beklendiği gibi ilerlemedi.

Hırvatistan Rallisi'ne hazırlanmak için, Martin Jarveoja'yla Sanremo Rallisi'nde yarışan Tanak, ''Bu, ralliye gelirken beklediğimiz veya umduğumuz performans değildi.''

''Asfalt rallilerinden keyif alıyorum ancak hafta sonu boyunca konfor alanımdan çok uzaktaydım. Doğal hissettirmedi ve ihtiyacımız olan performansımız eksikti.''

''Yapmam gereken çalışmalar olduğu açık ancak Thierry'nin bu hafta sonu çıkardığı işten biraz teselli alabiliriz.'' dedi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Tanak'ın, Hyudai'yle WRC'deki ilk asfalt rallisi için çağırılan takım arkadaşı Craig Breen'in de, yanlış ayarlar ve lastik seçimleri nedeniyle başı yandı ve yarışı yedinci sırada bitirdi.

Diğerlerine zıt şekilde Neuville, rallinin ilk günü liderdi ve galibiyet için favorilerden biri olarak görünüyordu fakat Cumartesi günkü ilk yarışta yaptıkları yanlış lastik seçimi dolayısıyla, Belçikalı sürücünün talihi değişti.

Takım patronu Andrea Adamo, eğer dün bu hatayı yapmasalardı, her şeyin çok farklı olacağını söylemişti ve bunu, Hırvatistan Rallisi'nin sonunda beş farklı ekibin da en hızlı zamanı yapmış olmasından sonra tekrar dile getirdi.

Adamo, ''Thierry'nin hafta sonu boyunca ne kadar hızlı olduğunu gördük ve bence, Cumartesi günkü lastik seçimi hatamız olmasaydı, ön tarafa çok daha yakın olurdu ve belki de galibiyeti de alırdı.''

''Olumlu yönlere bakacak olursak, takımımız çok çalıştı ve aracın ne kadar rekabetçi olduğunu görmekten dolayı mutluyum.''

''Belki de strateji yönetimimizi geliştirmeliyiz çünkü bu, sezonun sonuna kadar yakın bir mücadele olarak kalacak ve herhangi küçük bir hata, çok büyüyecek ve çok ağır cezalandırılacak.'' dedi.

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Hırvatistan Rallisi: Heyecan dolu savaşı Ogier kazandı, 0.6 saniye ile galibiyete ulaştı!

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Hırvatistan Rallisi: Heyecan dolu savaşı Ogier kazandı, 0.6 saniye ile galibiyete ulaştı!

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Ogier: "Trafik kazasının ardından benim için ralli bitti sandım"

Ogier: "Trafik kazasının ardından benim için ralli bitti sandım"
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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Hırvatistan Rallisi
Pilotlar Ott Tanak
Editör Jason Craig

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