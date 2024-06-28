Tanak: "Geyik kazasını engellemem imkansızdı"

Ott Tanak, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Polonya Rallisi'nde kendisini yarış dışı bırakan bir geyikle çarpışmaktan kaçınmanın imkansız olduğunu söyledi ve tepki vermek için sadece 0.26 saniyesi olduğunu açıkladı.

Hyundai sürücüsü, ikinci etapta [Stanczyki, 29.40km] bir geyiğin yola atlaması ve kaçınılmaz bir kaza yapmasına neden olması üzerine Cuma günkü çakıl etaplardan çekilmek zorunda kaldı.

Çarpışmanın ardından Tanak, etabın 18.3 km'sinde i20 N aracının ön kısmındaki hasar nedeniyle durdu. Tanak ve yardımcı sürücü Martin Jarveoja kazadan yara almadan kurtuldu.

2019 dünya şampiyonu, çarpışmanın tüm soğutma sistemini araçtan söktüğünü ve saatte 117 mil hızla giden i20 N ile tepki verecek zaman olmadığını söyledi.

Tanak, "Aslında düzlükteydi ve az önce kontrol ettik ki geyiğin başının çalılıktan çıktığı andan çarpmaya kadar geçen süre 0.26 saniye, yani çok kısa. Panik yapacak zaman yoktu ve gerçekten tepki verecek zaman da yoktu." dedi.

Ott Tänak, Hyundai Dünya Ralli Takımı Fotoğraf tarafından: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Bu talihsiz olay, şampiyona lideri ve takım arkadaşı Thierry Neuville ile arasındaki 18 puanlık farkı kapatmayı hedeflediği için bu hafta sonu kazanmanın favorisi olarak gösterilen Tanak'a ağır bir darbe indirdi. Tanak, Perşembe günkü süper özel etabı kazandıktan sonra lider durumdaydı.

Bu, yolun ortasındaki bir kayaya çarparak Safari Rallisi'nden çıkmak zorunda kalan Tanak'ın bu yıl yaşadığı ikinci talihsizlik oldu.

Tanak, Hyundai ekibinin Cumartesi günü ralliye yeniden katılmak için aracı zamanında tamir edebileceğini umuyor, ancak Süper Pazar'da sunulan 12 şampiyona puanı için mücadele etmek için muhtemelen zorlu bir yol pozisyonuyla karşı karşıya kalacak.

Tanak, "[Pazar puanları için atak yapmayı] denemeliyiz ama bugün Thierry'nin yolu açarken kilometre başına bir saniye kaybettiğini gördük, Pazar günü için bile zor görünüyor. Yine de yarın başlamamız gerekiyor." dedi.

Hyundai'den Andreas Mikkelsen Cuma sabahını hibrit motorlu olmayan M-Sport Ford Puma Rally1 aracıyla WRC'ye ilk kez katılan Martins Sesks'in 2.2s önünde lider tamamladı.