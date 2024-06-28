Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
WRC Polonya Rallisi

Tanak: "Geyik kazasını engellemem imkansızdı"

Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonluk adayı Ott Tanak'ın Polonya Rallisi'ndeki zafer umutları sona erdi

Tom Howard
Tom Howard
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ott Tanak, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Polonya Rallisi'nde kendisini yarış dışı bırakan bir geyikle çarpışmaktan kaçınmanın imkansız olduğunu söyledi ve tepki vermek için sadece 0.26 saniyesi olduğunu açıkladı.

Hyundai sürücüsü, ikinci etapta [Stanczyki, 29.40km] bir geyiğin yola atlaması ve kaçınılmaz bir kaza yapmasına neden olması üzerine Cuma günkü çakıl etaplardan çekilmek zorunda kaldı.

Çarpışmanın ardından Tanak, etabın 18.3 km'sinde i20 N aracının ön kısmındaki hasar nedeniyle durdu. Tanak ve yardımcı sürücü Martin Jarveoja kazadan yara almadan kurtuldu.

2019 dünya şampiyonu, çarpışmanın tüm soğutma sistemini araçtan söktüğünü ve saatte 117 mil hızla giden i20 N ile tepki verecek zaman olmadığını söyledi.

Tanak, "Aslında düzlükteydi ve az önce kontrol ettik ki geyiğin başının çalılıktan çıktığı andan çarpmaya kadar geçen süre 0.26 saniye, yani çok kısa. Panik yapacak zaman yoktu ve gerçekten tepki verecek zaman da yoktu." dedi.

Ott Tänak, Hyundai World Rally Team

Ott Tänak, Hyundai Dünya Ralli Takımı

Fotoğraf tarafından: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Bu talihsiz olay, şampiyona lideri ve takım arkadaşı Thierry Neuville ile arasındaki 18 puanlık farkı kapatmayı hedeflediği için bu hafta sonu kazanmanın favorisi olarak gösterilen Tanak'a ağır bir darbe indirdi. Tanak, Perşembe günkü süper özel etabı kazandıktan sonra lider durumdaydı.

Bu, yolun ortasındaki bir kayaya çarparak Safari Rallisi'nden çıkmak zorunda kalan Tanak'ın bu yıl yaşadığı ikinci talihsizlik oldu.

Tanak, Hyundai ekibinin Cumartesi günü ralliye yeniden katılmak için aracı zamanında tamir edebileceğini umuyor, ancak Süper Pazar'da sunulan 12 şampiyona puanı için mücadele etmek için muhtemelen zorlu bir yol pozisyonuyla karşı karşıya kalacak.

Tanak, "[Pazar puanları için atak yapmayı] denemeliyiz ama bugün Thierry'nin yolu açarken kilometre başına bir saniye kaybettiğini gördük, Pazar günü için bile zor görünüyor. Yine de yarın başlamamız gerekiyor." dedi.

Hyundai'den Andreas Mikkelsen Cuma sabahını hibrit motorlu olmayan M-Sport Ford Puma Rally1 aracıyla WRC'ye ilk kez katılan Martins Sesks'in 2.2s önünde lider tamamladı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber WRC Polonya: Ralli lideri Tanak kaza yaptı, Mikkelsen Sesks'in önünde liderliği aldı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Tom Howard
Daha fazlası
Tom Howard
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı
WRC Polonya: 7. Etap seyirci sorunuyla iptal edildi, Mikkelsen Cuma gününü lider tamamladı

WRC Polonya: 7. Etap seyirci sorunuyla iptal edildi, Mikkelsen Cuma gününü lider tamamladı

WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: 7. Etap seyirci sorunuyla iptal edildi, Mikkelsen Cuma gününü lider tamamladı
Kazaya karışan Ogier'in yerine Polonya'da Rovanpera yarışacak

Kazaya karışan Ogier'in yerine Polonya'da Rovanpera yarışacak

WRC
Polonya Rallisi
Kazaya karışan Ogier'in yerine Polonya'da Rovanpera yarışacak
Ott Tanak
Daha fazlası
Ott Tanak
WRC Polonya: Ralli lideri Tanak kaza yaptı, Mikkelsen Sesks'in önünde liderliği aldı!

WRC Polonya: Ralli lideri Tanak kaza yaptı, Mikkelsen Sesks'in önünde liderliği aldı!

WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: Ralli lideri Tanak kaza yaptı, Mikkelsen Sesks'in önünde liderliği aldı!
Son etapta kaybeden Ogier: "Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur"

Son etapta kaybeden Ogier: "Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur"

WRC
İtalya Rallisi
Son etapta kaybeden Ogier: "Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur"
Tanak: "Galibiyetim Ogier için acımasızca oldu"

Tanak: "Galibiyetim Ogier için acımasızca oldu"

WRC
İtalya Rallisi
Tanak: "Galibiyetim Ogier için acımasızca oldu"

Son Haberler

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

F1 Formula 1
Avusturya GP
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye