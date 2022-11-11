Tanak gelecek sezon ne yapacağına henüz karar vermediğini itiraf ediyor

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Normalde takımla 2023 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Tanak, birkaç hafta önce yaptığı bir açıklamada sözleşmesini bir sene erken sonlandıracağını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Tanak'ın ayrılmasının ardından en büyük iki soru, 2019 dünya şampiyonunun gelecek sezon ne yapacağı ve boş kalan tam zamanlı Hyundai koltuğuna kimin geçeceğiydi.

İkinci sorunun cevabı şu anlık yarı zamanlı Toyota sürücüsü Esapekka Lappi gibi duruyor, ilk sorunun cevabı ise henüz yok. Tanak'ın şampiyonluğa ulaştığı Toyota'ya veya kariyerine başladığı M-Sport'a dönebileceği söylense de, Estonyalı sürücü bir süre ara vermeyi de değerlendiriyor.

Japonya Rallisi öncesi basın karşısına çıkan Tanak, geleceğinin halen belirsizliğini koruduğunu itiraf etti.

Tanak, "Hyundai'den ayrılmamın birçok farklı sebebi var. Her neyse, uzun bir yıldı ve yakında sona erecek."

"Şu anlık gelecek sezon hakkında söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Bekleyecek ve zamanın neler getireceğini hep birlikte göreceğiz."

"Eve döndükten sonra uygun seçenekleri kontrol edeceğim." dedi.

Tanak currently has nothing signed for next year Photo by: Red Bull Content Pool

Estonyalı sürücü, kendisini potansiyel olarak şampiyonluğa taşıyabilecek bir araç bulduğu takdirde tam sezon yarışmaya da halen açık.

Tanak, "Gelecek sene sezon boyu yarışıp yarışmayacağım birçok faktöre bağlı. Örneğin nasıl hissettiğim oldukça önemli. Gideceğim takımın ne yaparsam yapayım bana şampiyonluk için mücadele etme şansı vereceğini hissetmeliyim.

"Şampiyonluk için mücadele edebilmeyi fazlasıyla özledim. Bu fırsatın gelip gelmeyeceğini öğreneceğim." dedi.

"Çok uzun zamandır ralli yapıyoruz. Hangi takımda olduğunuz gerçekten önemli değil. Dünya şampiyonluğuna ulaşmak her zaman büyük bir meydan okumadır ve asla kolay değildir." dedi.

Toyota WRC patronu Jari-Matti Latvala'nın takımının gelecek yıl Kalle Rovanpera, Sebastien Ogier ve Tanak gibi üç dünya şampiyonu çıkarmasının şampiyonayı "öldürebileceğini" itiraf etmesinin ardından Tanak'ın en iyi seçeneği M-Sport gibi görünüyor.

M-Sport eski sürücüleriyle yeniden anlaşmayı değerlendirmekle birlikte kendisinin mali açıdan sorun teşkil edebileceğini de ekliyor.

Autosport'a konuşan Millener, "Hyundai'den ayrılan Ott bizim için kesinlikle bir seçenek, ancak bizi mali olarak epey zorlayabilecek bir seçenek."

"Dünya şampiyonları fiyat etiketleriyle gelir. Onunla çalışmanın bir yolunu bulmak için elimizden geleni yapacağız ama bu biraz zor."

"Dürüst olmak gerekirse [2023'te] kiminle yarışacağımızı bilmiyorum ama umarım şu anda sahip olduğumuz tüm sürücülere ve eğer başarabilirsek Ott'a sahip oluruz. Şu anda kimseyle kağıt üzerinde imzalanmış bir şey yok."

"Elbette onunla ilgileniyoruz, fakat internetteki söylentiler gerçeklere göre çok daha kuvvetli."

"Açıkçası onunla konuşacağız ve neyin mümkün olduğunu göreceğiz ama şu anda bir şeyler yapıp yapamayacağımızı öngörmek çok zor." dedi.

M-Sport's Millener says costs could block a return for Tanak Photo by: M-Sport

M-Sport'un Tanak'ı yarı zamanlı olarak yarıştırıp yarıştıramayacağı sorulan Millener, "Potansiyel olarak, ne olursa olsun M-Sport tarafından küçük olmayacak bir yatırım yapılması gerekecek."

"Finansal nedenlerle Japonya'ya getirdiğimiz araçları sınırlandırıyoruz, takımın varlığını sürdürebilmesi bir numaralı öncelik. Bu şirkette çalışan çok sayıda insan var, dolayısıyla bunu riske atmak istemezsiniz, ancak önümüzdeki birkaç hafta ne durumda olduğumuzu gösterecek." dedi.

M-Sport'un halihazırda Craig Breen ile 2023 yılı için sözleşmesi mevcut. Takım, bu yıl dört rallide mücadele eden dokuz kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb ile çalışmaya devam etmek istiyor.

Adrien Fourmaux, mali nedenlerden dolayı bu hafta sonu yapılacak etkinlikte yer almamasına rağmen, takım arkadaşları Gus Greensmith ve Pierre-Louis Loubet ile birlikte gelecek yıl için bir seçenek olmaya devam ediyor.