Tanak gelecek sezon ne yapacağına henüz karar vermediğini itiraf ediyor

Normalde takımla 2023 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Tanak, birkaç hafta önce yaptığı bir açıklamada sözleşmesini bir sene erken sonlandıracağını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Tanak'ın ayrılmasının ardından en büyük iki soru, 2019 dünya şampiyonunun gelecek sezon ne yapacağı ve boş kalan tam zamanlı Hyundai koltuğuna kimin geçeceğiydi.

İkinci sorunun cevabı şu anlık yarı zamanlı Toyota sürücüsü Esapekka Lappi gibi duruyor, ilk sorunun cevabı ise henüz yok. Tanak'ın şampiyonluğa ulaştığı Toyota'ya veya kariyerine başladığı M-Sport'a dönebileceği söylense de, Estonyalı sürücü bir süre ara vermeyi de değerlendiriyor.

Japonya Rallisi öncesi basın karşısına çıkan Tanak, geleceğinin halen belirsizliğini koruduğunu itiraf etti.

Tanak, "Hyundai'den ayrılmamın birçok farklı sebebi var. Her neyse, uzun bir yıldı ve yakında sona erecek."

"Şu anlık gelecek sezon hakkında söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Bekleyecek ve zamanın neler getireceğini hep birlikte göreceğiz."

"Eve döndükten sonra uygun seçenekleri kontrol edeceğim." dedi.

Tanak currently has nothing signed for next year

Photo by: Red Bull Content Pool