Tanak, geçirdiği kazadan sonra Finlandiya Rallisi'nin kalan etaplarında yarışamayacak

Ott Tanak'ın Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) şampiyonluk umutları, Hyundai sürücüsünün Cuma sabahı geçirdiği kazanın ardından Finlandiya Rallisi'ne tekrar katılamayacağının doğrulanmasıyla bir darbe daha aldı.

2019 dünya şampiyonu, kaygan koşullarda üçüncü etapta (Saarikas) i20 N'sinin kontrolünü kaybederek aracın takla atmasına ve bir ağaca çarpmasına neden oldu.

Tanak ve yardımcı pilot Martin Jarveoja, yetkililer sağlık ekiplerinin olay yerine gitmesine izin vermek için etabı kırmızı bayrakla durdurmadan önce araçtan çıkmayı başardı. Tanak kazadan yara almadan kurtulurken, Jarveoja ileri tetkikler için hastaneye götürüldü.

Hyundai, hem sürücünün hem de yardımcı pilotun "iyi" olduğunu açıkladı, ancak Jarveoja önlem olarak geceyi hastanede geçirecek. Bu nedenle, şampiyona sıralamasında ikinci olan ikili, ralliden tamamen çekilecek ve Süper Pazar puanları için mücadele edemeyecek.

Hyundai Motorsport'tan yapılan açıklamada, "FIA Dünya Ralli Şampiyonası sezonunun dokuzuncu ayağı olan Finlandiya Rallisi'nde yarışan Hyundai Motorsport'tan Ott Tanak ve Martin Jarveoja, Cuma sabahı SS3 Saarikas 1 sırasında bir kazaya karıştı."

Ott Tänak, Hyundai World Rally Team Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

"Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, etabın sadece 2 km ötesinde zor ve kaygan koşullarda yüksek hızda yoldan çıktı. Araç takla attı ve bir ağaca çarptı. Kazanın ardından Tanak ve Jarveoja, yardımsız olarak araçtan çıktılar ve sahaya tıbbi hizmetlerin gelmesine izin vermek için etap hemen kırmızı bayrakla durduruldu.”

"Tanak ve Jarveoja hızla tıbbi ekip tarafından muayene edildi, Jarveoja helikopterle ileri tetkikler için hastaneye götürüldü. Hem sürücü hem de yardımcı pilot iyi durumda olmasına rağmen, Jarveoja önlem olarak geceyi hastanede geçirecek.”

"Sonuç olarak, #8 ekip Finlandiya Rallisi hafta sonunun kalanında yarışamayacak." dendi.

Hyundai'nin sıkıntılarını artıran bir diğer olay ise üçüncü aracının, öğleden sonra yapılan altıncı etapta sorun yaşaması ve Esapekka Lappi'nin dördüncü sıradan çekilmesine neden olmasıydı.

Lappi, sağ arka köşesiyle bir ağaca çarptı ve bu da ön kısmı ağaçların içine sürükledi. Finli sürücü, aracı etap dışına çıkarmayı başarabildi ve yarıştan çekildi.

Toyota'nın Takamoto Katsuta da beşinci etapta bir ağaçla çarpışarak sağ arka süspansiyonunu hasara uğrattığı için Cuma etaplarından çekilecek.

Katsuta, " Etabın başında bazı ağaçların olduğu dar bir viraj vardı. Fren yapmayı başardım ama arka taraf koptu ben de biraz dışarı çıktım ve viraj çıkışında ağaca çarptım.”

"Tekerlek neredeyse yerinden çıkıyordu ancak etabı bitirmeyi başardık. Servise geri dönmek için onarmaya çalıştık, ancak dönüş yolunda tekerlek tamamen çıktı. Bu yüzden üç tekerlekle kaldık ve geri dönemedik." dedi.