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WRC / Monte Carlo Rallisi / Son dakika

Tanak geceyi hastanede geçirecek

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Tanak geceyi hastanede geçirecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Oca 2020 16:14

Ott Tanak ve yardımcı pilotu Martin Jarveoja, bugün Monte Carlo Rallisi'nde yaptıkları büyük kaza sonrası tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirecekler.

2019 dünya şampiyonu ve Hyundai ile ilk rallisine çıkan Tanak, yüksek hızlı bir sağ-sol viraj dizisinde yoldan çıkmış ve büyük bir kaza yapmıştı.

Estonyalı sürücünün aracı bir tepeden aşağı doğru taklalar atarak yuvarlandı ancak Tanak’ın ve yardımcı sürücü Martin Jarveoja’nın durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Kaza öncesinde Tanak, liderin 10.3 saniye gerisinde dördüncüydü.

Hyundai'nin Tanak ve Jarveoja'nın zarar görmediği ve iyi olduğunu açıklamasına rağmen hastaneye götürüldüler.

Yapılan tetkikler sonrası ikilinin geceyi hastanede geçirmesine karar verildi.

Takım patronu Andrea Adamo, “Her şeyden önce, Ott ve Martin'in bu sabahki kazadan sonra iyi olduklarını duymaktan memnunum."

"Bu tür bir durumda önceliğimiz her zaman pilotların durumu oluyor. Sonrasında diğer şeyler geliyor."

“Bu tür olaylardan sonra hastanede, kontrolden geçmeleri oldukça alışılmış bir durum."

"Ayrıca sonuçlar olumlu. Tüm bu süreç sadece bir prosedür ve bu yüzden geceyi hastanede, kontrol altında geçirecekler." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monte Carlo Rallisi
Pilotlar Martin Jarveoja , Ott Tanak
Editör Federico Faturos

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Monte Carlo Rallisi

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