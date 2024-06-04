Tanak: "Galibiyetim Ogier için acımasızca oldu"

Tanak, Toyota sürücüsü sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier'in ralliyi tamamlamasına üç kilometre kala lastiğinin patlamasının ardından, rakibini 0.2 saniye farkla geçerek sürpriz bir zafer elde etti.

Tanak’ın elde ettiği 0.2 saniyelik kazanma marjı, Ogier'in 2011 Ürdün Rallisi'nde Jari-Matti Latvala'yı yenerek elde ettiği WRC'nin en yakın bitişiyle beraber rekoru paylaştı.

Ogier, pazar gününe Tanak'ın 17.1 saniye önünde başlamıştı ancak bu fark, son Sassari Güç Etabı'na girerken 6.2 saniyeye indi ve drama bunun ardından başladı.

Son etapta yaşananlar Tanak’ı şok etti. 2019'da aynı etapta yaşadığı direksiyon sorunu nedeniyle Sardinya zaferini kaybettiğinden rakibi Ogier'le hızlıca empati kurdu.

“Gerçekten ne olduğunu görünce şaşırdım, sadece pazar günü puanlarına odaklanıyordum ve elimden geleni yapmaya çalışıyordum.”

“Biz park halindeydik ve Seb'in zamanını gördüm, yarıya ulaştığında sadece bir saniye geride olduğunu gördüm. Zaman farkını bilmiyordum ve Martin’e (kopilotu) sordum.

“İşin sonunda birçok duyguyu aynı anda hissediyorsunuz. Açıkçası yaşananlar bizim için çok olumlu çünkü zafere hiç odaklanmıyorduk, sadece pazar gününe odaklanmıştık.”

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

“Seb'in bu şekilde kaybetmesi gerçekten acımasız. Daha önce onun yerinde ben vardım, bu etapta garanti bir zaferi kaybettim o yüzden ne kadar kötü hissettirdiğini biliyorum.” dedi Tanak.

Cumartesi sabah etabında Fransız sürücünün önünde yer alan Tanak, Ogier ile rallinin başından beri sıkı bir mücadele içindeydi. Hyundai, Estonyalı sürücüye sert çakıl koşullarında "güvende olmasını ve zorlamamasını" söyledi. Bu çağrı Tanak’ın cumartesi öğleden sonra yaşadığı özgüven sorununa sebep olmasa da Tanak pazar sabahı atak yaptı.

2019 şampiyonu Tanak’ın Hyundai ile ikinci dönemindeki ilk zaferi onu, takım arkadaşı Thierry Neuville'in 18 puan gerisine, şampiyona sıralamasında ikinci sıraya taşıdı. Şampiyonluk mücadelesine geri dönmekten memnun olan Tanak, şampiyonluk hedefini sürdürebilmek için hâlâ yapılacak işler olduğunu düşünüyor.

“Özellikle cumartesi öğleden sonra bazı zayıf noktalarımız olduğunu hâlâ görebiliyoruz, benim için nelerin işe yaramadığını da… Şimdi tamamen farklı bir zemine gideceğimiz için yapacak çok işimiz var. Umarım iyi bir hissiyata sahip olabilirim ve önümüzdeki rallilerde zorlayabilirim.”

“Bu rallilerde neyin önemli olduğunu bildiğim için sabırsızlanıyorum, ancak bu noktada önemli olan arabayı olması gerektiği gibi çalıştırmak.” diye ekledi.