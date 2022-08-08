Tanak: “Finlandiya Rallisi zaferim, WRC’deki en tatmin edici galibiyetimdi”

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2019 dünya şampiyonu Tanak, rallinin favorisi Kalle Rovanpera’yı ve diğer Toyota’ları yenerek galibiyete ulaştı. Bu, 2017’de seriye döndükten sonraki tüm Finlandiya Rallisi etkinlerini kazanan Toyota’nın serisinin bitmesi anlamına geldi.

Tanak, ev sahibi Rovanpera’yı ve Toyota’yı yenmek için, Cuma günü liderliği ele geçirdiği ralli boyunca maksimum atak modunda sürmesi gerektiğini belirtti.

İki hafta önce Estonya’daki benzer çakıl etaplarda Rovanpera’nın iki dakika gerisinde kalan Tanak, Finlandiya’daki zaferin en tatmin edici galibiyetlerinden biri olup olmadığı sorulduğunda, “Bu doğru. Çok tatmin edici. Çok özel bir an.”

“Mental olarak hiç de kolay değildi. Arkadaki sürücülerden oldukça fazla baskı vardı. Çok güçlü rakiplerimiz vardı. Fin sürücüler ve Toyota, yenmesi kolay bir paket değil.”

“Birçok yerde sıkıntı yaşadık ve hiçbir zaman tam olarak her şey kontrol altında değildi. Ancak modunuzu bulduğunuzda, elinizden geleni ve fazlasını yapabiliyorsunuz.”

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

“Estonya’da neredeyse iki dakika geride kaldıktan sonra, galibiyet için rekabetçi olmayı hiç düşünmemiştim.”

“Burada rekabetçi olma şansımız olacağını düşünmüyorduk. Bu yüzden bu durum bizi şaşırttı.” dedi.

Bu galibiyet, Tanak’ın üçüncü Finlandiya Rallisi zaferi oldu. Estonyalı sürücü, diğer iki galibiyetini 2018 ve 2019’da Toyota ile almıştı.

Hyundai takım direktörü Julien Moncet, Hyundai’ye Finlandiya Rallisi galibiyetini getiren Tanak’ın performansını övdü.

Moncet, “WRC’de dokuz yıl geçirdik ve bu, Finlandiya Rallisi’ndeki ilk zaferimiz. Burası, bizim için hep zorlu oldu. Bu galibiyet bizi rahatlattı. Buraya, fazla beklentiyle gelmemiştik ve muhtemelen hiçbir beklentimiz yoktu.”

“Yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz ancak Ott, kesinlikle harika bir ralli çıkardı ve büyük ölçüde sonuçtan sorumlu kişi o.”

“Bir şekilde, aracımızı nasıl daha iyi kullanacağını anladı. Her şey bir araya geldiğinde, yenilmez biri oluyor. Sadece Kalle ve Ott bu ayrı seviyedeler.” dedi.