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Tanak, Finlandiya Rallisi galibiyetini alma şansını çok düşük görüyor

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Tanak, Finlandiya Rallisi galibiyetini alma şansını çok düşük görüyor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Ott Tanak, Finlandiya Rallisi'ne hazırlık amacıyla bu hafta sonu katıldığı organizasyonu kazanmasına rağmen, Dünya Ralli Şampiyonası yarışını kazanmak için "büyük bir iş" yapması gerektiğini söyledi.

Otepaa Kış Rallisi'nde rakiplerini domine eden Tanak, rallinin tüm etaplarını kazandıktan sonra Hyundai takım arkadaşı Thierry Neuville'in 33.4 saniye önünde ralli galibiyetini aldı.

Tanak'ın, evinde aldığı bu galibiyet, Monte Carlo Rallisi'nde yaşadığı hayal kırıklığının ardından güven tazelemesine yardımcı oldu.

İkinci sene üst üste sezon açılışı rallisini tamamlayamayan Tanak, servis alanına üç teker üzerinde geri döndüğü için askıya alınmış olan bir ralliden men cezası aldı. 

Tanak'ın açıklamaları şu şekilde: "Bizim için çok zorlu bir ralli oldu. Tüm gün boyunca oldukça karlı koşullarda mücadele ettik ve bu ay başında yaptığımız Lapland testindeki koşullara çok benzer koşullar altında mücadele verdik."

"Rotada çok sert ve hızlı yollar vardı, bununla beraber tümsekli ve kıvrımlı bölgeler de bulunuyordu, bu nedenle gayet iyi bilgiler elde ettik."

Arctic Finlandiya Rallisi'ne yaptığı hazırlıkların oldukça iyi gitmesine rağmen Tanak, Toyota ile olan farkı kapatmak istiyorsa yapılması gereken önemli işler olduğunu söyledi.

Tanak konu hakkında şunları söyledi: "Bir sonraki ayağa hazırlanmak için ve ralli için her şeyin iyi olduğundan emin olmak için son iki hafta, çünkü şunu biliyoruz ki Lapland'da Toyota gibi çok sert bir mücadele vereceğiz."

"Beklediğimizden daha zorlu olacak. Lapland'a gelmeden önce yapmamız gereken büyük bir iş var."

 

Tanak'ın arkasında ikinci olmasına rağmen Neuville, Estonya'dan daha mutlu ayrılan Hyundai sürücüsü olmuş gibi duruyordu.

Belçikalı pilot rallinin ardından, "Buraya biraz daha farklı şeyleri test etmeye, ayarları yakalamaya çalışmak için geldik. Gün boyunca sürekli olarak doğru yönde ilerledik, bu nedenle araçta daha iyi bir hisse sahibiz. Ancak oldukça zor bir ralli oldu - koşullar oldukça fazla değişiyordu."

"Bazı yerler çok karışıktı, günün sonunda işimizi tamamladık ve bir sonraki WRC ayağına hazırlanmak için iyi bir test oldu."

"Organizasyon öncesinde bir test planı vardı ve herkes buna saygı gösterdiği. Herkes, yeni parçaları deneme fırsatı buldu ki bu parçalar da daha öncesinde de az çok sınırlı uygunluğa sahipti, ancak şu anda herkes sürücünün neyi sevdiğini ve araçta neyin olacağını biliyor."

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Arktik Ralli
Pilotlar Ott Tanak , Thierry Neuville
Takımlar Hyundai Motorsport

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