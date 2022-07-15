Tanak: "Estonya'daki yapay uçuş noktaları, ralli araçları için kayak merkezi gibi"

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2019 WRC dünya şampiyonu ve dört kez Estonya Rallisi galibi Tanak, bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve yapay zıplama noktaları ile ünlenen hızlı çakıl rallisinin favorilerinden biri.

Ralli öncesinde konuşan organizatörler, yapay uçuş noktalarının zamanla değiştiğini ve artık eskisi kadar ekstrem olmadıklarını söylemişlerdi.

Ancak dün sürüş yapan Tanak, uçuşların hâlâ "oldukça ekstrem" olduğunu ve kabul edilebilirlik seviyesinin tam limitinde yer aldığını söylüyor.

Tanak, "Ralli araçları için yapılmış bir kayak merkezi gibi, oldukça ekstrem. Geçtiğimiz yıllarda Finlndiya'da büyük uçuşlar olurdu ama onlar doğal yollardı. Burada ise büyük uçuşlar var ve inişler oldukça sert olabiliyor."

"Araçlar bunu kaldırabiliyorlar ama insan vücudunun biraz acı çekmesi gerekiyor. Bu alandaki limit bu gibi gözüküyor. Bunun büyük bir taraftarı değilim ama görelim." dedi.

Estonya'nın yapay uçuş noktaları geçtiğimiz yıllarda Elfyn Evans'ın sırtında iki kırık oluşmasına neden olmasından sonra gündeme gelmişti.

Evans, bu sakatlığından dolayı 2019 şampiyonasındaki 3 ralliyi kaçırmıştı.

Atmosphere at Rally Estonia Photo by: Toyota Racing

Geçtiğimiz yıl ise Toyota pilotu Takamato Katsuta ralliden çekilmek zorunda kalmıştı çünkü kopilotu Daniel Baritt uçuşlardan dolayı sırtını ve boynunu sakatlamıştı.

2019'da burada sakatlanan Evans, uçuşların "ideal olmadığını" söylerken; geçen seneden bu yana bu alanda minimum değişim yapıldığını düşünüyor.

Cuma günü gerçekleştirilecek 2. etaptaki büyük uçuş, şimdiden dikkatli olması gereken bir alan olarak göze kestirildi.

Uçuşlar hakkında konuşan Evans, "Bence bu tümsekler değişmediler. Belki son 5 santimetreleri biraz alınmış ama bu ne kadar uzağa uçtuğunuzu etkilemiyor. Uçuşlar büyük oluyorlar çünkü tümseklerin hiçbiri doğal değil. Hepsi yapaylar. Benim için bu ideal değil çünkü araçların uçması doğal değil. Ancak iyi duruyorlar." dedi.