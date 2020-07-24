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WRC / Estonya Rallisi / Son dakika

Tanak, Estonya Rallisi’nde ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor

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Tanak, Estonya Rallisi’nde ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Tem 2020 12:33

Son WRC şampiyonu Ott Tanak, kendi evi olan Estonya'da sezonun yeniden başlayacak olmasının, yeni takımı Hyundai ile şampiyonluk mücadelesindeki iddiasını yeniden canlandırması için mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi.

Geçen sene başarılı bir tanıtım rallisi düzenleyen Baltık ülkesi Estonya, koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen sezonda WRC ile anlaşma sağladı ve Mart ayındaki Meksika Rallisi’nden sonraki ilk ralliye ev sahipliği yapacak.

Etkinlik organizatörlerinin WRC patronları ve FIA ile yaptığı anlaşmanın, 2 milyon euro değerinde olduğuna inanılıyor.

2020 sezonunun ilk üç rallisi sonrasında son şampiyon Tanak beşinci sırada ve lider Sebastien Ogier’nin 24 puan gerisinde yer alıyor.

Tanak’ın sezonu, Monte Carlo’daki büyük kazayla başlamış ancak sonraki iki rallide ikinci sırayı elde etmişti. Estonyalı sürücü, kendi evindeki rallide yerel bilgisini kullanıp podyum serisine devam etmeyi umuyor.

 

Tanak, “Sezona Estonya’da yeniden başlayacak olmak kesinlikle harika. Fin sürücülerin, kendi evlerindeki yollarda sürüş yapma şansları vardı. Aynı şey Seb (Ogier) için de geçerli ve Estonya’nın bu fırsat için minnettar olduğundan eminim.”

“Organizatörlerin, sezona yeniden başlamanın bir yolunu bulmaları harika. 2019’da Estonya Rallisi’ni kazanmıştım. Bu yollarda iyi tecrübelere sahip olduğumdan eminim.”

“En büyük avantaj, ralliye giderken seyahatte zaman harcamayacak olmam. Bunun için mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve eğer ev sahibi olmanın bir avantajı olursa elbette bunu kullanacağım.” şeklinde konuştu.

Hyundai sürücüsü olarak ilk galibiyetini bu ay Viru Rallisi’nde alan Tanak, Ogier ile aradaki farka rağmen şampiyonluğunu koruyabileceği konusunda kararlı.

“Monte Carlo’daki kaza ile sezona başlamak, planlarımızda yoktu. Ancak sonraki rallilerde ikinci sırayı aldık ve kötü bir başlangıç olmadı. Her şeyin mümkün olduğundan eminim.”

Hyundai, Estonya Rallisi’nde Tanak, Thierry Neuville ve Craig Breen kadrosu ile mücadele edeceğini açıklamıştı. Breen, İsveç Rallisi’nden sonra bu seneki ikinci rallisine çıkacak.

Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Hyundai, Estonya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı

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Hyundai, Estonya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı
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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Estonya Rallisi
Pilotlar Ott Tanak
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Jason Craig

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