Tanak: "Estonya Rallisi öncesi ekstra baskı hissetmiyorum"

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Safari Rallisi'nde güçlü performansına rağmen vites kolunun kırılması ve bir kardan mili arızaları nedeniyle geri düşen Tanak, son olarak bir hidrolik direksiyon sorunuyla bu sezon ikinci kez ralli dışı kalmıştı.

Sezon boyunca yaşadığı tüm sorunlara rağmen Sardinya'da uzun bir aranın ardından zafere ulaşan ve şampiyona üçüncülüğünü koruyan 2019 şampiyonu, bu hafta sonu Estonya'da, yani kendi evinde parkura çıkacak.

2020'de Estonya'da zafere ulaşan Tanak, "Estonya Rallisi her zaman harikadır. Bu yıl ilk kez daha yumuşak, daha hızlı yollara gideceğiz, bu yüzden eğlenceli olmasını bekliyorum ama aynı zamanda araçtan alabileceğimiz tüm performansı ve hızı çıkardığımızdan emin olmamız gerekiyor."

"Bu büyük bir meydan okuma olacak ve henüz başlangıçtan itibaren hızlı olmamız gerekecek."

"Kendi evimdeki bir rallide yer almak da epey iyi, nitekim etrafımızda harika hayranlar ve bize yakın hisseden insanlar bulunuyor. Ancak ekstra baskı hissetmiyoruz, sadece mümkün olduğunca çok puan almak istiyoruz."

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve üst sıralarda bitirmek için her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Dufour Fabien / Hyundai Motorsport

2020 Estonya Rallisi'nde WRC3 sınıfında zafere ulaşan Tanak'ın takım arkadaşı Oliver Solberg de rallinin kendisine podyum mücadelesi için gerçek bir fırsat sunacağını düşünüyor.

Solberg, "Estonya Rallisi, tüm yıl boyunca dört gözle beklediğim bir ralliydi."

“Daha önce birçok kez burada parkura çıktım ve iki kez kazanmayı başardım. Umarım podyum için savaşabilirim, bu benim kişisel hedefim."

“Oldukça zor bir ralli, birçok zıplama noktası var. Ayrıca çok hızlı bir ralli ve ilk kez bir WRC aracıyla burada mücadele edeceğim, bu yüzden epey farklı geçecek.. Estonya'da o kadar çok araba kullandım ki neredeyse ikinci ülkem gibi hissediyorum, bu yüzden yollarda da kendimi çok rahat hissediyorum." dedi.

Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen çakıl rallileri için otomobilinin geliştirilmesine odaklandıklarını kabul eden Hyundai, Kenya'da nispeten hızlıydı.

Hyundai yardımcı takım patronu Julien Moncet, rakipleri Toyota'nın 62 puan gerisine düşmelerine rağmen takımının pes etmeyi reddettiğini söyledi.

Moncet, "Tüm sezon boyunca Hyundai i20 N Rally1, çakıl üzerinde çok fazla hız gösterdi ve önümüzdeki hafta sonu da farklı olmayacağını düşünüyoruz."

"Hedef her zaman olduğu gibi zafer için savaşmak ve şampiyonluk için mümkün olduğunca çok puan kazanmak. Üst sıradaki fark oldukça büyük olsa da asla pes etmeyeceğiz." dedi.

Estonya Rallisi Perşembe akşamı gerçekleştirilecek özel bir etapla başlayacak.