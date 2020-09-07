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WRC / Estonya Rallisi / Son dakika

Tanak: "Bu ralliyi kazanmam gerektiğini biliyordum"

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Tanak: "Bu ralliyi kazanmam gerektiğini biliyordum"
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Estonya Rallisi'nin galibi Ott Tanak, kendi ülkesindeki ilk Dünya Ralli Şampiyonası etkinliğinin "kazanmam gereken ralli" olduğunu ve bunu başardığı için mutlu olduğunu belirtti.

Son WRC şampiyonu, geçen hafta sonu kendi ülkesinde düzenlenen ralliyi kazandı ve yeni takımı Hyundai ile WRC'deki ilk zaferini aldı.

Geçen yıl Galler Rallisi'nden bu yana ilk galibiyetini alan Tanak, şampiyona lideri Sebastien Ogier ile arasındaki puan farkını 13'e kadar düşürmeyi başardı.

Hafta sonu boyunca yaşadığı şanssızlıklara ve patlayan lastiğine rağmen kendi evindeki ralliyi takım arkadaşı Craig Breen'in 22.2 saniye önünde lider tamamlayan Tanak, Güç Etabı'nı da kazanarak üç puanın daha sahibi oldu.

Tanak, "Dürüst olmak gerekirse, bu hafta sonu çok fazla baskı vardı ve şu anda rahatladığımı hissediyorum."

"Estonya'daki ilk Dünya Ralli Şampiyonası etkinliği, kazanmam gereken bir etkinlikti ve bunun aynı zamanda Hyundai Motorsport ile ilk zaferim olacağını da biliyordum. Onu başarmak son derece önemliydi."

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

"Herhangi bir hata yapmayı göze alamazdım, risk almadım, aynı zamanda kazanmak için gereken tempoda da gitmeliydim. Tüm bunları bir araya getirmek gerçek bir zorluktu." dedi.

Tanak, Toyota'yı yenmek adına COVID-19 pandemi döneminde Hyundai i20 WRC Coupe'yi geliştiren takımından da övgüyle bahsetti.

"Şampiyonluk için gerekli puanları alabilmek adına bu şansı kullanmak zorunda kaldık ve neyse ki bunu iyi şekilde kullanabildik. Son aylarda sıkı şekilde çalışan tüm ekibe teşekkür ederim."

"Gerçekten harika bir iş yaptık ve zorlamaya devam etmeliyiz çünkü neler başarabileceğimizi göstermiş olduk."

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

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Seri WRC
Etkinlik Estonya Rallisi
Pilotlar Ott Tanak
Takımlar Hyundai Motorsport

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