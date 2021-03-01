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Önceki / Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak rahat şekilde kazandı, Rovanpera ikinci oldu!
WRC / Arktik Ralli / Son dakika

Tanak: "Takımı daha iyisi için zorladım ve karşılığını aldık"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Ott Tanak, Hyundai ile galibiyete ulaşmak için mühendislerini zorladığını ve bunun karşılığını aldığını dile getirdi.

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Tanak: "Takımı daha iyisi için zorladım ve karşılığını aldık"

Monte Carlo Rallisi'nde geçirdiği kötü hafta sonunun ardından Tanak, Arctic Finlandiya Rallisi'nde güçlü bir performans sergileyerek zafere ulaştı.

Son bölümde tempoyu biraz düşürmesine rağmen Hyundai i20 Coupe sürücüsü, Toyota'dan Kalle Rovanpera'nın 17.5 saniye önünde yer aldı.

Takım patronu Andrea Adamo, Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağından hemen önce, galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyledi ve bu, Tanak'ın mekaniklerine daha fazla baskı yapmasına neden oldu.

Sürücüler şampiyonasında beşinci sıraya yükselen Tanak, "Bu zafer çok önemli ve şampiyona için iyi puanlar almamızı sağlıyor."

"En yakın rakiplerimizden birinin ülkesi olan Finlandiya'ya geldik. Bu yüzden baskı kesinlikle çok fazlaydı."

"Mücadelenin karmaşık olacağını biliyorduk ama sonunda çok iyi bir hafta sonu geçirdik."

"Etkinlik öncesi testler çok farklı koşullarda yapıldı, bu yüzden ne bekleyeceğimizi gerçekten bilmiyorduk."

"Mühendisleri çok zorladım, ancak sıkı çalışmalarının karşılığını kesinlikle aldık. Shakedown'da bazı yeni şeyler denedik ve her şey güzel şekilde sonuçlandı."

"Bunun gibi yeni ralliler her zaman işleri daha açık hale getiriyor. Buraya geldiğimizde, gerçekten ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk ve ne olacağını, kimin en hızlı olacağını, ayarların çalışıp çalışmayacağını ve lastiklerin nasıl yönetileceğini bilmiyorduk."

"Böyle yeni bir ralliye geliyorsanız asla neler olacağını bilemezsiniz, aracı sürerken öğrenmek ve bazı şeylere tepki vermek zorundasınız. Muhtemelen en büyük farkı rallinin başında yaratabilirsiniz, aksi takdirde diğer sürücüler de sürüş yaptıkça durumu anlamaya başlar ve fark gittikçe küçülür."

"Kendi açımdan bakarsam, başlangıçta belli bir fark oluşturmam gerektiğini biliyordum ve ondan sonra bu farkı yönettim." dedi.

Tanak henüz Hyundai ile istikrarlı sonuçlar almayı başaramadı ancak elde ettiği bu güçlü zaferin kendisine ivme kazandırmasını bekliyor.

"Her ralliyi kazanmak istiyorsunuz, ancak işler bizim için o kadar düzgün ve basit değildi. Yine de bu yıl önümüzde daha uzun bir sezon var, bu yüzden çok daha tutarlı bir his yakalayabiliriz."

Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak rahat şekilde kazandı, Rovanpera ikinci oldu!

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Arktik Ralli
Editör Jason Craig

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