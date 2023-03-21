Tanak: "Araçla aramda bir uyumsuzluk var"

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İsveç Rallisi'nin galibi, Cuma günü turbo arızası nedeniyle 12 dakika kaybettikten sonra dokuzuncu bitirmesi ve güç etabında dört bonus şampiyona puanı kazanmasıyla sonuçlanan olaylı bir ralli geçirdi.

Tanak ralliye Perşembe gecesi iki süper özel etabı kazanarak başlamıştı ki 3. etapta bir drama yaşandı. İlk sırada başlamanın dezavantajını da yaşayan 2019 Dünya Şampiyonu, daha sonra Puma'sında hızını engelleyen gizemli bir sorunla mücadele etti.

Puma'yı 'anormal' olarak nitelendirmesine rağmen Tanak, dört etap galibiyeti elde etmek için yeterli hızı yakalamayı başardı. Muhtemelen en etkileyici performansını, ralli galibi Sebastien Ogier'in ardından en hızlı ikinci zamanı kaydettiği güç etabında gösterdi.

Şampiyona sıralamasında lider Ogier'in dokuz puan gerisinde dördüncü sıraya düşen Tanak, "Bitiş çizgisini geçtiğim için mutluyum, burada elde edebileceğimiz daha fazla bir şey yoktu."

"Yine de en azından birkaç puan almak olumlu çünkü Cuma günü, puan alabileceğimizi düşünmemiştim."

"Araçta performans var, sadece araçla aramda biraz uyumsuzluk var ve bu zor bir durum. Ama önümüzdeki haftalarda neler yapabileceğimize bakacağız."

"Araç başka ellerde rekabetçi olabilir ama bana göre araç anormal."

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Ancak M-Sport takım patronu Richard Millener, Tanak'ın önemli şampiyona puanlarını kurtarmak için gösterdiği performanstan etkilendi.

Millener, "Şüphesiz, kağıt üzerinde bu hafta sonu bizim için hayal kırıklığı yaratan sonuçlar var."

"Yine de ekibin Ott'un sonucunu değiştirmek için yaptıklarından inanılmaz derecede gurur duyduğumu söylemeliyim. Bu, Cuma günü mümkün olduğunu düşündüğümüzün ötesine geçti."

"Bu takım ruhu Ott'u ilk ona geri döndürmemize ve güç etabı puanları kazanacak kadar güçlü bir konuma getirmemize yardımcı oldu. Ott'un sürüşü de harikaydı, yine sıfır hatayla temiz bir ralli geçirdi ve güç etabında kendini gösterdi - şampiyona pozisyonumuz hâlâ oldukça güçlü." dedi.

Tanak, 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Belçika Ulusal Şampiyonası'nın Rallye Ardennes turuna katılarak Nisan ayında Hırvatistan'da yapılacak WRC yarışı için hazırlıklarını güçlendirecek gibi görünüyor.