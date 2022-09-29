Tanak 2023'te WRC'de yarışmayabilir

Haberi dinle

Tanak şu anda WRC'nin "aptal sezonunun" merkezinde yer alıyor ve adı 2023 için eski takımı M-Sport ile anılıyor.

Tanak'ın Hyundai ile 2023 sonuna kadar anlaşması var ancak son dönemde Hyundai'nin tutumundan memnun değil ve Akropolis Rallisi'nde kendisine verilen takım emrinin kendisinin sabrını iyice taşırdığı düşünülüyor.

Bu hafta sonu yapılacak olan Yeni Zelanda Rallisi öncesinde konuşan Tanak'a geleceği soruldu.

AutoHebdo'nun aktardığına göre Tanak, "Henüz kararımı vermedim."

"Mesele sadece hangi takımda devam edeceğim değil, aynı zamanda devam edip etmeyeceğim."

"Yıl sonunun nasıl geçtiğini, ailemle durumun nasıl gittiğini ve evde olmam gerekip gerekmediğini göreceğim. Sonra da karar vereceğiz." dedi.

Tanak, 2012'den bu yana WRC'de tam zamanlı olarak yarışıyor ve 2020'de Hyundai'ye katılmadan önce M-Sport ve Toyota'da başarılı dönemler geçirdi.

Hyundai takım direktör yardımcısı Julien Moncet daha önce yaptığı açıklamada, takımın şu anda 2023 kadrosunu gözden geçirdiğini ve henüz nihai kararını vermediklerini söylemişti.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Autosport'a konuşan Moncet, "Konu devam ediyor ve ne yapmak istediğimiz konusunda oldukça iyi bir fikrimiz var. Fakat her şey imzalanana kadar hiçbir şey açıklamayacağız." dedi.

M-Sport takım müdürü Richard Millener ise takımının gelecek sezon için sürücü kadrosunu kesinleştirmediğini söylerken, Tanak'la anlaşmalarının finansal anlamda kolay olmayacağını belirtti.

Millener, "Sürücüler ve kadrolar açısından henüz net bir şey yok. Hâlâ bu sezonu geride bırakmaya çalışıyoruz."

"Çok geçmeden gelecek sezona bakmaya başlayacağız fakat şimdilik söyleyebilecek bir şey yok."

"Elbette konuşabileceğimiz herkesle konuşuyoruz."

"Ott inanılmaz bir insan ama başarısının bir bedeli var ve bunun bizim için ulaşılabilir olup olmadığı tartışılır. Bence bunu karşılamak bizim için oldukça zor olur."

"Söylentiler hakkında söylenecek önemli bir şey yok. Onun takıma geri dönmesi harika olurdu ama şu anda söylentilerin gerçeklerden daha öne çıktığını düşünüyorum."

Bu arada, Toyota, 2023 için Kalle Rovanpera, Elfyn Evans, Sebastien Ogier/Esapekka Lappi ve Takamoto Katsuta'dan oluşan kadrosunu bozmayacak.