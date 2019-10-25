Tanak, 2020'de Hyundai'ye geçiyor!
Dünya Ralli Şampiyonası lideri Ott Tanak, Hyundai ile sözleşme imzaladı ve 2020 sezonunda Thierry Neuville ile birlikte yarışacak.
Motorsport.com'un kaynakları, anlaşmanın bu ayın başında tamamlandığını öğrendi.
Son iki yıldır Toyota için yarışan Tanak, anlaşma yapıldığı yönündeki haberi kabul etmedi ve odak noktasının bu hafta sonu İspanya'da ilk WRC şampiyonluğunu kazanmayı garantilemek olduğunu söyledi.
Bir kaynak “Hyundai iyi bir seçenek. Hyundai patronu Adamo ile çalışarak, Ott neye sahip olacağını ve nerede olacağını biliyor." dedi.
Hyundai Motorsport'un direktörü Andrea Adamo, Tanak'la anlaşma imzalayıp imzalamadığı sorulduğunda, "Hayır. Durumun nasıl gittiğine bakmak istiyorum. Ott'un birisiyle anlaşıp anlaşmadığını bilmiyorum. Film seyrediyorum ve bu filmi seviyorum. Filmin içerisinde oynayan benden çok daha zeki ve daha iyi oyuncular var. Ben yeniyim. Onlarla aynı seviyede savaşamam." dedi.
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Photo by: McKlein / Motorsport Images
Tanak bu yıl sezon boyunca çeşitli mekanik sorunlarla karşılaştı. Sardunya'daki hidrolik direksiyon sorunu en rahatsız edici olanıydı ve muhtemel bir zafere mal oldu.
Motorsport.com'a konuşan Toyota takım patronu Tommi Makinen, "Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok. Konuşuyoruz ve Ott'u bekliyoruz." dedi.
Tanak'ın hamlesiyle Hyundai kadrosu da belirlenmiş oldu. Neuville ve Tanak, sezon boyunca tam zamanlı mücadele ederken, üçüncü koltuğu Dani Sordo ve Sebastien Leob paylaşacak.
Tanak'ın ayrılmasıyla Toyota'da boş bir koltuk oluşacak. Şu anda Toyota'nın anlaşması bulunduğu tek pilot Kalle Rovanpera.
Spekülasyonlara göre Sebastien Ogier, emekli olmada önceki son sezonu için Citroen'dne ayrılarak Toyota'daki boş koltuğa geçebilir.
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Bu Haber Hakkında
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|Ott Tanak
|Takımlar
|Hyundai Motorsport , Toyota Racing
|Editör
|David Evans
Tanak, 2020'de Hyundai'ye geçiyor!
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