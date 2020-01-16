Tanak, 2020 yılında #1 ile yarışmayı reddetti

Ott Tanak geçen yıl WRC şampiyonluğunu kazandı ve bu yıl aracında #1 ile yarışma şansına sahipti, ancak bunu kullanmak yerine #8 ile devam etmeye karar verdi.

WRC, 2019 yılında F1 ve NASCAR tarzı sürücü numaralarına geçiş yapmış ve her sürücüye istediği numarayla yarışma hakkı tanımıştı.

Tanak'ın kararı, motor sporları dünyası için yeni bir şey değil. Çünkü Lewis Hamilton, kazandığı şampiyonluklara rağmen Mercedes F1 aracında #1 ile değil, #44 ile yarışıyor.

NASCAR'da da sürücüler genellikle tüm kariyerleri boyunca aynı numaraları kullanıyor.

Neden #8 ile devam etme kararı aldığı sorusuna Tanak, "Son iki yıldır #8 ile yarışıyorum ve değiştirmek için hiçbir sebep göremiyorum." yanıtını verdi.

Toyota ile WRC'ye adım atan çaylak Kalle Rovanpera, kendisi için #69'u seçti. Sebastien Ogier ise #1 ile yarışamayacağı sezonda #17'yi seçti.

Toyota'nın üçüncü sürücüsü Elfyn Evans #33 ile devam ederken, Tanak'ın Hyundai'deki takım arkadaşları Dani Sordo (6) ve Thierry Neuville (11) aynı numaralarla yarışacaklar.

Sebastien Loeb bu yıl 19'dan 9 numaraya geçti. Bu, efsane pilotun WRC'deki şampiyonluk sayısına denk geliyor.

Citroen'in spordan çekilmesiyle M-Sport'a geçen Esapekka Lappi #4 ile yarışmaya devam ederken, Teemu Suninen #3 ve Gus Greensmith #44 ile yarışacak.