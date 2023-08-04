Takla atan Rovanpera, Finlandiya Rallisi'ne veda etti
Dünya ralli şampiyonu Kalle Rovanpera, Cuma öğleden sonra yapılan sekizinci etapta aracının kontrolünü kaybetti ve takla atarak Finlandiya Rallisi'ne veda etti.
Rovanpera, ünlü Myhinpaa etabının 11.1 km'sinde bir tepeyi aşarken GR Yaris'inin kontrolünü kaybetti.
Finlandiyalı sürücü, takla atarak toprak yolun kenarında baş aşağı durdu. Rovanpera ve yardımcı pilot Halttunen olaydan yara almadan kurtulsalar da büyük hayal kırıklığı yaşadılar.
Hasarlı araç olaydan birkaç dakika sonra tekerlekleri üzerine çevrilse de, hareket ettirmek mümkün olmadı.
Rovanpera, sekizinci etaba girerken Toyota'dan takım arkadaşı Elfyn Evans'a karşı 5.7 saniyelik bir avantaja sahipti. Önceki beş etabı kazandığı için de bu durum herkes için sürpriz oldu.
Bu olayın ardından 2021 Finlandiya Rallisi'ni kazanan Evans, Hyundai pilotu Thierry Neuville'in 10.9 saniye önünde liderliğe yükselirken, Takamoto Katsuta 13.3 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.
Jari-Matti Latvala'nın bu hafta sonu yarışmasından ötürü takım patronluğu görevini üstlenen Toyota Motorsport başkanı Akio Toyoda, "Sürücülerimizin güvende olduğunu duydum ve ekibimiz için en önemli şey bu."
"Araç hakkında henüz bilgimiz yok, bu yüzden durumu araştıracağız ve sonrasında da size daha ayrıntılı bilgi verme imkanımız olacak." dedi.
Bugün yarış dışı kalan tek isim Rovanpera değil. Hyundai'den Esapekka Lappi ile M-Sport sürücüleri Ott Tanak ve Pierre-Louis Loubet dramatik şekilde ralliye veda ettiler.
Bundan ötürü de Teemu Suninen genel klasmanda dördüncü sırada yer alırken, Latvala beşinci sırada bulunuyor.
Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT
Photo by: McKlein / Motorsport Images
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