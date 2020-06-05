WRC
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
110 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
131 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
145 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
166 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Son dakika

Takımlar henüz 2020 WRC sezonundan vazgeçmediler

paylaşım
yorumlar
Takımlar henüz 2020 WRC sezonundan vazgeçmediler
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Haz 2020 19:47

Dünya Ralli Şampiyonası takımları, bu hafta Finlandiya ve Yeni Zelanda rallilerinin iptaline rağmen 2020 sezonundan vazgeçmiyorlar.

COVID-19 nedeniyle bu yıl şimdiye kadar dört ralli iptal edildi ve seri organizatörleri orijinal 14 rallilik takvimi koruma konusunda büyük zorluk yaşıyorlar.

Finlandiya Rallisi, koronavirüs pandemisinin yol açtığı kısıtlamalarla ilgili belirsizlik nedeniyle Çarşamba günü resmen iptal edildi.

Perşembe günü, Yeni Zelanda Rallisi'nin de en erken 2021 yılında yapılabileceği açıklandı.

Bu, Eylül ayındaki Türkiye Rallisi'nin artık 2020'nin bir sonraki rallisi olacağı anlamına geliyor. Fakat Türkiye Rallisi ile ilgili de belirsizlikler var.

FIA'nın ralli direktörü Yves Matton, "Kalan etkinlikleri planlandığı gibi gerçekleştirebilmek adına, mümkün olan en iyi şansı yakalayabilmek için WRC Organizatörleri ve ralli takımlarıyla her zamankinden daha fazla görüşüyoruz." 

"Şu an sahip olduğumuz bilgilerle, dört ila beş ralliye ev sahipliği yapmayı umuyoruz. COVID-19 krizi ve sonuçları hakkında hâlâ çok fazla belirsizlik var."

"Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerini, yerel hükümet kararlarını ve organizatörlerin bilgilerini dikkate alarak gelişen durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz." dedi.

M-Sport'un takım patronu Richard Millener, Motorsport.com'a verdiği demeçte WRC paydaşlarının ileriye dönük çabalarını arttırması gerektiğini söyledi.

Millener, "2020 Dünya Ralli Şampiyonası sezonundan vazgeçmek için henüz çok erken."

"Artık hepimizin proaktif olduğumuzdan ve kalan etkinliklerin organizatörlerine yardım etmek ve olabildiğince çok ralli gerçekleştirmek için elimizden geleni yaptığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bunun için de birlikte çalışmalıyız."

"Bir şampiyonaya sahip olmak için gereken ralli sayısının yedi olduğunu hatırlamak önemli, ancak her zaman bu sayıyı tekrar gözden geçirmemiz gerekebileceğini biliyorduk."

"Kimsenin bundan daha azını istediğini düşünmüyorum, ama gittikçe daha fazla engelle karşı karşıya kalıyoruz ve bu nedenle düşüncelerimizi ve konumumuzu yeniden düşünmemiz gerekebilir." dedi.

Sonraki haber
WRC, 2020 Yeni Zelanda Rallisi'ni de iptal etti

Önceki haber

WRC, 2020 Yeni Zelanda Rallisi'ni de iptal etti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1'in en başarılı motorunun son zaferi

2
Formula 1

Marko: "Vettel, takım şampiyon olabilecek seviyede olmadığı için Ferrari'den ayrıldı"

3
Formula 1

Allison, Vettel'in Mercedes'e geçişini "düşük bir ihtimal" olarak görüyor"

34dk
4
Formula 1

Mercedes: "Bu yıl Avusturya'da neler yapabileceğimizi daha iyi göstereceğiz"

5
Formula 1

Ferrari, SF71H ile yapacağı özel testi Fiorano'da gerçekleştirecek

Son Videolar

1980'li yılların ralli şampiyonları 01:00:03
WRC

1980'li yılların ralli şampiyonları

WRC: Meksika Rallisi - Özet 01:40
WRC

WRC: Meksika Rallisi - Özet

WRC: Meksika Rallisi 19-24. etaplar özeti 01:55
WRC

WRC: Meksika Rallisi 19-24. etaplar özeti

WRC: Meksika Rallisi 14-18. etap özeti 01:40
WRC

WRC: Meksika Rallisi 14-18. etap özeti

WRC: Meksika Rallisi 10-13. etap özeti 01:53
WRC

WRC: Meksika Rallisi 10-13. etap özeti

Son Haberler

Takımlar henüz 2020 WRC sezonundan vazgeçmediler
WRC

Takımlar henüz 2020 WRC sezonundan vazgeçmediler

WRC, 2020 Yeni Zelanda Rallisi'ni de iptal etti
WRC

WRC, 2020 Yeni Zelanda Rallisi'ni de iptal etti

2020 Finlandiya Rallisi iptal edildi!
WRC

2020 Finlandiya Rallisi iptal edildi!

Hyundai, Finlandiya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı
WRC

Hyundai, Finlandiya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı

Ogier, emekliliğini bir yıl daha ertelemeyi düşünüyor
WRC

Ogier, emekliliğini bir yıl daha ertelemeyi düşünüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.