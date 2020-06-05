Takımlar henüz 2020 WRC sezonundan vazgeçmediler

COVID-19 nedeniyle bu yıl şimdiye kadar dört ralli iptal edildi ve seri organizatörleri orijinal 14 rallilik takvimi koruma konusunda büyük zorluk yaşıyorlar.

Finlandiya Rallisi, koronavirüs pandemisinin yol açtığı kısıtlamalarla ilgili belirsizlik nedeniyle Çarşamba günü resmen iptal edildi.

Perşembe günü, Yeni Zelanda Rallisi'nin de en erken 2021 yılında yapılabileceği açıklandı.

Bu, Eylül ayındaki Türkiye Rallisi'nin artık 2020'nin bir sonraki rallisi olacağı anlamına geliyor. Fakat Türkiye Rallisi ile ilgili de belirsizlikler var.

FIA'nın ralli direktörü Yves Matton, "Kalan etkinlikleri planlandığı gibi gerçekleştirebilmek adına, mümkün olan en iyi şansı yakalayabilmek için WRC Organizatörleri ve ralli takımlarıyla her zamankinden daha fazla görüşüyoruz."

"Şu an sahip olduğumuz bilgilerle, dört ila beş ralliye ev sahipliği yapmayı umuyoruz. COVID-19 krizi ve sonuçları hakkında hâlâ çok fazla belirsizlik var."

"Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerini, yerel hükümet kararlarını ve organizatörlerin bilgilerini dikkate alarak gelişen durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz." dedi.

M-Sport'un takım patronu Richard Millener, Motorsport.com'a verdiği demeçte WRC paydaşlarının ileriye dönük çabalarını arttırması gerektiğini söyledi.

Millener, "2020 Dünya Ralli Şampiyonası sezonundan vazgeçmek için henüz çok erken."

"Artık hepimizin proaktif olduğumuzdan ve kalan etkinliklerin organizatörlerine yardım etmek ve olabildiğince çok ralli gerçekleştirmek için elimizden geleni yaptığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bunun için de birlikte çalışmalıyız."

"Bir şampiyonaya sahip olmak için gereken ralli sayısının yedi olduğunu hatırlamak önemli, ancak her zaman bu sayıyı tekrar gözden geçirmemiz gerekebileceğini biliyorduk."

"Kimsenin bundan daha azını istediğini düşünmüyorum, ama gittikçe daha fazla engelle karşı karşıya kalıyoruz ve bu nedenle düşüncelerimizi ve konumumuzu yeniden düşünmemiz gerekebilir." dedi.