Sulayem: "WRC'de iki buçuk üretici takım yeterli değil"

Sulayem, geçtiğimiz hafta FIA'nın yeni başkanı olarak seçildi ve şimdiden WRC'yi, aksiyon alınması gereken bir şampiyona olarak nitelendirdi.

60 yaşındaki Sulayem görevine, 14 Orta Doğu Ralli Şampiyonası şampiyonluğu kazanan aynı zamanda WRC'de yarışan, ralli geçmişine sahip bir isim olarak geldi.

Seçimin ardından medyayla yaptığı ilk röportajda Sulayem, gelecekte fabrika katılımını artırmak için WRC'yi üreticiler için daha çekici hale getirme isteğini öne sürdü.

Şu anda, Ford ve M-Sport ile eş yarı fabrika katılımı dışında, şampiyonaya kendini adamış iki tam çalışma takımı olarak Toyota ve Hyundai yer alıyor.

Sulayem, "Her zaman Formula 1'den bahsediyoruz ama diğer kategorileri de unutamayız."

"WRC ile ilgilenmeliyiz. Ben ralliden gelen bir adamım. Dolayısıyla buna da bakmamız gerekiyor."

"Böyle önemli bir şampiyonada iki buçuk üreticinin olması yeterli değil."

“Oturup insanların bize gelmesini bekleyemeyiz. Gidip üreticilerin kapılarını çalmamız ve sporumuzu onlar için çekici kıldığımızdan emin olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

WRC, gelecek yıl daha fazla markayı çekmek için tasarlanan yeni Rally1 hibrit kurallarının tanıtılmasıyla, düzenlemelerdeki en büyük değişime ayak basacak.

Ancak, şu anki FIA Ralli direktörü Yves Matton'ın bu yılın başlarında, WRC'ye yeni bir üreticinin katılmasının en erken 2024'de gerçekleşeceğini belirtmesiyle, değişiklikler henüz spora yeni bir marka kazandırmadı.

Matton, Haziran ayında Autosport'a verdiği demeçte, "Diğer üreticilerin, düzenlemeleri incelediklerini ve şu anda bunları değerlendirdiklerini söyleyebilirim."

"Bir araç tasarlamıyorlar, daha çok bu yeni araçların pazarlama planlarına nasıl uyacağını anlamaya çalışıyorlar."

“2023'ün çok yakın bir tarih olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler yapmak için gereken minimum sürenin iki yıl olduğuna inanıyorum.” dedi.

Sulayem'in ralliyi iyileştirmeye yönelik tek amacı, WRC'nin üreticilere çekici gelmesini sağlamak değil. Ralli araçlarının maliyetlerini kontrol etmek, yarışmacılar için daha uygun fiyatlı hale getirmek ve katılımı artırmak istiyor.

"Bu maliyetle ilgili"

"Biliyorsunuz, 100.000 $'lık maliyet üst sınırı olan ralli araçlarıyla başladık ve sonra 200.000 $'a çıktılar. Evet, enflasyondan bahsedildi ama iki katına da çıkmamalı."

“Maliyeti kontrol etmeliyiz. Yakın zamanda Rally3'ü sürdüm ve bir Dünya Ralli Aracının işini yapabilir. Aynı hızda değil ama maliyeti çok daha düşük."

“İkinci olarak da, giriş düzeyinde uygun fiyatlı araçlar. Bu planı FIA'dan alıyoruz ve güvenlik kurallarının uygulandığından emin oluyoruz."

“Motor sporları aşkına, Afrika, Orta Doğu, Asya ve hatta Latin Amerika gibi bölgeleri dahil etmeliyiz ancak bunu karşılayabilirler mi? Hayır. Bunlar, temel almamız gereken alanlardan bazıları.”