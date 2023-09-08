Subaru, WRC'ye geri dönüşü değerlendiriyor

1990'ların sonu ve 2000'lerin başına damga vuran Subaru, bu dönemden üç üreticiler ve üç sürücüler şampiyonluğuyla ayrıldı.

Subaru ile şampiyonluğa ulaşan sürücüler sırasıyla Colin McRae (1995), Richard Burns (2001) ve Petter Solberg (2003) şeklindeydi, üçü de WRC efsaneleri olarak isimlerini tarihe yazdırdılar.

Ancak bu başarılı günler bir noktada sona erdi ve Subaru 2008 sezonunun ardından ekonomik kriz nedeniyle seriden ayrıldı.

Son yıllarda WRC'nin dirilişi için çalışan FIA, yeni üreticilerin gelişi için çabaladıklarına ve Subaru ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdiklerine değindi.

Bunun için ilk olarak Toyota yöneticisi Akio Toyoda'nın desteğine ihtiyaç var, nitekim Toyota bizzat Subaru'nun hissedarı konumunda.

Konu hakkında konuşan Ben Sulayem, "Sayın Akio Toyoda ile iyi bir toplantı gerçekleştirdiğimiz sır değil, kendisine üreticileri WRC'ye çekmek için ne yapabileceğimizi sordum ve karşımda gerçekten tutkulu birini buldum."

"Kendisi ilk olarak Subaru'dan bahsetti, nitekim Toyota bir süredir Subaru'nun belli bir yüzdesine sahip ve Subaru'nun seriye dönmesini desteklemekteler."

"Umarım yaptığımız görüşmelerin bir kısmı [meyvesini] verir. Daha fazla üreticinin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Chris Atkinson and Stéphane Prévot, Subaru World Rally Team, Subaru Impreza WRC Photo by: Subaru World Rally Team

WRC şu anda aktif olarak şampiyonaya katılacak yeni üreticiler arıyor, FIA ise dört üreticinin gelecek için ideal olduğunu düşünmekte.

Şu anda Toyota ve Hyundai şampiyonaya fabrika programıyla katılım göstermekte, Ford ise uzun vadeli ortağı M-Sport ile daha dolaylı bir yoldan yer almakta.

Subaru ile yapılan görüşmelerin ciddiye binmesi halinde, Japon üreticinin 2027 kural değişiklikleriyle birlikte seriye katılması bekleniyor.

Subaru'nun üstesinden gelmesi gereken engellerden biri, WRC düzenlemelerine uygun bir güç ünitesine sahip olmamaları.

Ben Sulayem ise Toyota'nın bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyor.

FIA başkanı, "Toyota başkanından Subaru'yu geri dönmeye ve motor tedarikine ikna etme konusunda olumlu işaretler görüyorum, Subaru'nun sorunu motorla ilgili."

"Sorun araçta değil, sahip oldukları motorda. Ancak iyimser davranmak için sebeplerimiz var." dedi.