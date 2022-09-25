Steiner: "McRae tanıdığım en yetenekli sürücüydü"

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Steiner, M-Sport tarafından yürütülen 1999 ve 2000 yıllarında Ford WRC sırasında fabrikada 1995 dünya şampiyonu McRae ile birlikte çalışmıştı.

M-Sport'ta mühendislik direktörü olarak görev yapan Steiner, daha önce motor sporları endüstrisine 1986'da Mazda ekibi için ralli teknisyeni olarak girmiş, ardından 1997'de Jolly Club Lancia ekibinde (1991-1996) ve Prodrive'da roller üstlenmişti.

M-Sport'ta McRae ve Carlos Sainz ile birlikte çalışmak, Steiner'in WRC'deki son rolüydü. Önce 2001'de Jaguar ve ardından Red Bull (2005-2008) ile F1'e geçmeden önce 2014'te Haas'a takım patronu olarak katıldı.

Steiner, bu hafta konuk olduğu WRC'in resmi podcast'inde, 2007'de bir helikopter kazasında hayatını kaybeden ve Ford'da birlikte çalıştığı İskoç asıllı McRae'e değindi.

WRC Backstories podcast'ine konuşan Steiner, "Colin ile çok iyi anlaşıyorduk. Bence o zamanlar herkes Colin'i istiyordu."

"Elbette ortada bir para vardı ve bu Colin için önemliydi, ama yine de bu her şey demek değildi. bence Malcolm Wilson (M-Sport patronu) onu gelecek hakkında ikna edebilirdi. Malcolm de zaten bir sürücüydü, o yüzden Colin'e amaçlarının ne olduğunu açıkladı. Sonra Colin, Ford'a katıldı."

"Colin o zamanın en gözde adamıydı ve bence onun gibi kimse olmayacak. O zamanlar Colin'in sahip olduğu saf yeteneğe sahip birini görmedim."

"Onun için her şey doğaldı, hızlı araba kullanmak için herhangi bir çaba harcamasına gerek yoktu, tam olması gereken yerdeydi. Bazı insanlar benim gibi çok konuşabilir, ama onun tam olarak yaptığı şey hızlı araba kullanmaktı. Sanırım tanıdığım en yetenekli sürücüydü."

"Geri bildirim vermekte de oldukça iyiydi. Bir şey işe yaramadıysa, size söylemekte oldukça iyiydi. Oldukça ileri görüşlüydü."

Colin McRae, Subaru Impreza 555 Photo by: WRC.com

"Colin için her şey doğaldı, bir şey ya işe yarardı ya da yaramazdı. Gerisi bizim problemimizdi."

"Carlos ayrıntılara giriyordu, Colin için ise sadece evet veya hayır vardı; arasında hiçbir şey yoktu. Eğer bir şey 'hayır' ise o senin sorunundu, onun için her şey siyah ve beyazdı. İyi bir test yaptıysanız Colin ile test etmek çok zevkliydi, ancak kötü giderse yapabileceğiniz en kötü test olurdu çünkü zamanını boşa harcadığını düşündüğü için sinirli oluyordu." dedi.

McRae büyük ölçüde ralliye dayalı bir kariyere sahipken, 1996 yılında Silverstone'da Jordan takımıyla bir görüşme yaşamıştı.

Steiner'a gelecekte ralli köklerine geri dönmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Asla asla demem. Daha önce de söyledim, F1 takım patronu olmak gibi bir planım yoktu. Oraya gittim ve orada yoluma devam ettim, bu yüzden sırada ne olduğunu bilmiyorum. Asla hiçbir şeye asla demem, her şey olabilir."

“Benim için bir zorluk veya bir fırsat varsa oraya giderim. İlginç bulduğum bir şey varsa, her şey olabilir. Evet, ralliye geri döneceğim ya da hayır, dönmeyeceğim demeyeceğim. Bilmiyorum." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images